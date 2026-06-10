Жительница Тюменской области получила специальность и вышла на работу с субсидией для работодателя

Жительница Упоровского муниципального округа Алеся Караосманова после рождения третьего ребенка нашла работу благодаря службе занятости. Многодетная мама прошла профессиональное обучение по специальности «фармацевт», не выходя из декрета, и обратилась в отделение Кадрового центра «Работа России», рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Специалисты подобрали ей вакансию фармацевта в аптеке. Работодатель оценил квалификацию и ответственность будущей сотрудницы. Государственная поддержка сыграла ключевую роль: аптека получила субсидию из Социального фонда России на частичную компенсацию заработной платы, что позволило взять квалифицированного специалиста.

«Раньше я считала, что моя карьера поставлена на паузу, но решила изменить свою жизнь», – поделилась Алеся, чья история стала одним из примеров эффективности национального проекта «Кадры».

Напомним, что в Тюменской области с начала 2026 года через кадровые центры «Работа России» уже трудоустроены более четырех тысяч жителей региона. Ранее сообщалось, что программа субсидирования найма помогает бизнесу закрывать десятки вакансий, особенно в сельской местности. В регионе также действуют образовательные программы «СВОй бизнес» для ветеранов СВО и курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения.