Югра примет Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС

В Ханты-Мансийске с 17 по 19 июня пройдет XVII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. В программе запланировано более 50 мероприятий, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Окружная столица ожидает профильных министров, представителей дипломатического корпуса стран Глобального Юга, ученых и руководителей крупных IT-компаний. Основными площадками форума станут КВЦ «Югра-Экспо» и КТЦ «Югра-Классик». Впервые к деловой программе присоединится Национальный центр «Россия» в Югре.

Участники обсудят развитие инфраструктуры «умного города», внедрение интернета вещей и интеллектуальных транспортных систем. Отдельный блок посвятят беспилотной авиации и применению дронов для строительного контроля, кадастрового учета и мониторинга объектов капитального строительства.

Еще одним направлением станет использование искусственного интеллекта в государственном управлении и бизнесе. Эксперты рассмотрят автоматизацию процессов и ускорение согласований при реализации инфраструктурных проектов.

Также на форуме обсудят импортозамещение в инженерии, переход на отечественные IT-решения в проектировании и вопросы информационной безопасности.

Форум проводят при поддержке федеральных министерств с 2008 года.