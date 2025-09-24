В Сургуте за три недели высадят 800 деревьев на 30 локациях

В Сургуте стартовала масштабная экологическая акция по уборке территорий и озеленению города. Как сообщил глава города Максим Слепов, в сентябре началась череда субботников в парках, скверах, на берегах водоёмов и в лесных массивах. К вывозу бесхозного строительного мусора подключилось и деловое сообщество: застройщики взялись убирать последствия работы своих коллег.

Особое внимание уделено традиционному осеннему месячнику по высадке деревьев. «Осень – лучшее для этого время», – отметил Максим Слепов. В рамках завершения международной экологической акции «Спасти и сохранить» и Всероссийского субботника «Зелёная Россия» дан старт городской кампании по высадке саженцев деревьев и кустарников. Акция продлится до 18 октября.

Для озеленения города выбраны 30 локаций. Закуплено более 800 саженцев, среди которых значительная часть – хвойные породы, которые будут украшать Сургут и зимой, и летом. Первые деревья уже появились на улицах Семёна Билецкого, 30 лет Победы и проспекте Ленина. В высадке приняли участие добровольцы.

Присоединиться к акции может каждый житель города. Для этого достаточно оставить заявку в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону: 8 (3462) 95-80-27.