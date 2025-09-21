В Лянторе на массовый забег вышли семьи с детьми, спортсмены и даже домашние питомцы

Вчера, 20 сентября, Лянтор стал спортивным центром Сургутского района: здесь на лыжероллерной трассе состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». В забеге приняли участие более 500 человек – от юных спортсменов до семей с детьми, поделился глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«В «Кроссе нации» приняли участие 510 человек из самого городского поселения, Барсово, Солнечного и других населенных пунктов Сургутского района. Профессиональные легкоатлеты преодолели дистанции от одного до трех км в рамках спортивного забега. Любители активного образа жизни стартовали и финишировали в забеге массовом – в этом году его протяженность была увеличена до 1,5 км», – написал он в своих соцсетях.

В забеге участвовали даже домашние питомцы.

Организаторами «Кросса нации» стали администрация Сургутского района и Спортивная школа олимпийского резерва. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На финише всех участников ждали медали и сертификаты.