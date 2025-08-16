В Сургуте врачи полгода боролись за жизнь девочки с редкой патологией пищевода

Врачи Центра охраны материнства и детства Сургута полгода боролись за жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком. Об этом рассказала президент медучреждения Лариса Белоцерковцева в соцсетях.

Маленькая пациентка появилась на свет в феврале 2025 года. Сразу после рождения у нее началась рвота, а врачи диагностировали редкое врожденное нарушение – атрезию пищевода с трахеально-пищеводным свищом. Это означало, что пищевод девочки заканчивался слепо, не соединяясь с желудком.

«18 февраля наши хирурги провели сложнейшую операцию – заднебоковую торакотомию справа, эзофаго-эзофагостомию. Они соединили верхнюю и нижнюю части пищевода, восстановив жизненно важную связь между ротовой полостью и желудком», – говорится в посте.

Позже у малышки обнаружили фиксированную аксиальную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы – часть желудка смещалась в грудную полость. Чтобы устранить проблему, понадобилась еще одна операция, включавшая пластику местными тканями, фундопликацию и гастростомию. Из-за трудностей с приемом пищи ребенку временно установили гастростому.

6 июня девочке провели очередную операцию, а 12 июля она была окончательно выписана домой из хирургического отделения. Сейчас малышка находится дома и восстанавливается.

«Это действительно сложный случай, требующий работы большой и слаженной команды профессионалов. Мы верим, что наша маленькая героиня справится со всеми трудностями!» – отметила Белоцерковцева.

