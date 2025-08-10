Глава Сургутского района проверили три объекта, которые планируют сдать в 2025 году

В Сургутском районе состоялось выездное рабочее совещание с участием представителей администрации и подрядных организаций. Специалисты осмотрели три строящихся объекта, ввод которых запланирован в 2025 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Так, почти на 92% готов новый культурно-досуговый центр в Солнечном. Одноэтажное здание возведено, внутри идут отделочные работы. КДЦ обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, осуществляется пусконаладка систем водоснабжения, кондиционирования, вентиляции. Обустраиваются зрительный, концертный и хореографические залы, помещения для кружков. Продолжается благоустройство прилегающей территории», – написал он в своих соцсетях.

Итоговые проверки, включая контроль Службы жилищного и строительного надзора Югры, должны пройти в августе. Стоимость проекта составила 232,1 млн рублей из бюджета Сургутского района.

«Продолжается строительство музея на Барсовой горе. Все монолитные работы выполнены, собран каркас здания, внутри него идет устройство перегородок. В ближайшее время начнется укладка кровли. Вокруг здания идет благоустройство, неподалеку от него – создание парковки», – добавил Трубецкой.

Музей площадью 1,9 тыс. кв. м с экспозиционными и многофункциональными залами, фондохранилищами и лабораториями планируют достроить и ввести в эксплуатацию в этом году.

Помимо этого, на участке дороги от ДНТ «Барсовское» до Солнечного выполняются работы по ремонту подъезда: ведется отсыпка откосов песком, укрепление обочин и установка опор линий электропередачи.