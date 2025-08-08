В Сургуте спасли пациента с критическим пороком сердца

В Кардиоцентр Сургута срочно доставили 38-летнего мужчину из села Овгорт Шурышкарского района ЯНАО. Пациент поступил ночью вертолетом в крайне тяжелом состоянии ‒ без сознания, с отеком легких и признаками декомпенсированного митрального порока сердца, сообщает пресс-служба медучреждения.

Перед транспортировкой врачи из Салехарда провели телемедицинскую консультацию с Референс-центром окружного кардиодиспансера, чтобы согласовать тактику действий и перевод. В Сургуте больного встретила команда специалистов ‒ кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, рентгенологи и медицинские сестры.

«Заведующий кардиохирургическим отделением Дмитрий Ковальчук выполнил замену митрального клапана сердца с сохранением всех подклапанных структур. Это особенно важно для нормальной работы левого желудочка и предотвращения развития хронической сердечной недостаточности в дальнейшем. Такая операция требует исключительного мастерства. Также выполнена коррекция аортального клапана», ‒ говорится в сообщении.

После операции пациент провел две недели в реанимации, постепенно переходя с искусственной вентиляции на самостоятельное дыхание. Сейчас он завершил курс лечения и вернулся домой.

Впереди у мужчины наблюдение по месту жительства и, как отмечают врачи, необходимость пересмотреть отношение к своему здоровью, чтобы подобных экстренных рейсов больше не понадобилось.