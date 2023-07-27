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Три афериста несколько дней подряд обрабатывали сургутянина и заработали на нем девять миллионов

Мошенники обманули сургутянина на девять миллионов, которые он взял в кредит

Три афериста несколько дней подряд обрабатывали сургутянина и заработали на нем девять миллионов
Фото: unsplash

Более девяти миллионов рублей перевел сургутянин мошенникам, которые представились ему полицейскими и сотрудниками портала госуслуг. Деньги доверчивый мужчина взял в кредит в нескольких банках.

Изначально мошенники сообщили горожанину, что его учетная запись на портале гоуслуг взломана, и неизвестные лица оформили на него займы, пользуясь полученными личными данными. Далее звонивший попросил продиктовать ему код из смс-сообщения для восстановления пароля. Также собеседник предупредил, что в скором времени с сургутянином свяжется сотрудник полиции, чтобы предотвратить дальнейшее оформление кредитных обязательств посторонними лицами.

После этого пострадавшему позвонил мнимый сотрудник полиции и заявил, что задержаны несколько лиц, которые подозреваются в краже личных данных и оформления кредитов. Для того, чтобы аннулировать якобы существующие заявки, горожанину предложили подать встречные и перевести деньги на новый счет.

Затем с мужчиной связался представитель финансовой организации, который давал ему подробные инструкции. Потерпевший рассказал о том, что у него открыт счет с 2,5 миллионами рублей. Банкир предложил их обналичить, затем настоятельно рекомендовал взять кредит на сумму 1 500 000 рублей в банке, в котором клиент получает заработную плату. Далее, следуя указаниям собеседника, потерпевший в банкоматах, расположенных на разных улицах Сургута совершил 18 переводов на различные банковские карты общей суммой 4 040 000 рублей. После последнего перевода мошенник пообещал связаться с сургутянином на следующий день, чтобы продолжить операции.

На следующий день мужчина оформил кредит на сумму порядка 1 300 000, обналичил и перевел деньги на счета злоумышленников. В течение трех дней мужчина выполнял указания, оформив кредиты в трех банках на сумму 4 600 000 рублей, которые тоже перевел на счета аферистов. Когда сотрудник банка связался с заявителем в очередной раз, мужчина обратил внимание на то что ранее оформленные кредиты в личных кабинетах не аннулируются, понял, что его обманули.

Отмечается, что реальные сотрудники банков, где сургутянин брал кредит, предупреждали его о такой схеме.

«По данному факту сотрудниками УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – прокомментировали в УМВД Сургута.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 182, комментариев: 0
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