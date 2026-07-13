Уникальную операцию на сердце новорожденного провела команда тюменских врачей

В Областной клинической больнице №1 Тюмени кардиохирурги провели уникальную операцию, спасая новорожденного с редчайшим врожденным пороком сердца. Вместо использования искусственных материалов или донорских органов врачи создали сердечный клапан из собственных тканей ребенка.

«Мы взяли ушко правого предсердия и из него сделали клапан легочной артерии. Это не первая наша операция. У нас есть пусть небольшой, но опыт. Мы видим, как дети растут и как этот клапан из своих тканей растет вместе с ними», – рассказал хирург Кирилл Горбатиков, заведующий кардиохирургическим отделением №2 ОКБ №1.

При стандартном подходе установленный в легочную артерию протез пришлось бы менять по мере роста ребенка. Тюменские специалисты нашли другой путь – создали клапан, который будет расти вместе с малышом и не потребует постоянной замены. При таком сочетании патологий подобный метод лечения в России еще никто не применял.

«Сейчас малыш уже дома, идет на поправку. Спасибо тюменским медикам за высокий профессионализм! Помощь пациентам с патологиями сердца становится качественнее и доступнее в том числе благодаря проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.