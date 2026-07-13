Тюменцы предлагают строить дороги и ремонтировать соцучреждения

Жители Тюменской области активно участвуют в формировании народной программы партии «Единая Россия»: в нее уже поступило 43 тысячи предложений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По словам главы региона, партия готовит стратегический документ, с которым пойдет на сентябрьские выборы. Инициативы поступают из всех без исключения муниципалитетов Тюменской области. Чаще всего жители предлагают заняться строительством дорог и ремонтом социальных учреждений – люди хотят, чтобы города и села становились комфортнее и современнее.

«Земляки активно включились в работу и делятся своими идеями. Инициативы поступают из всех без исключения муниципалитетов Тюменской области. Жители хотят видеть свои города и села ухоженными, комфортными, современными, поэтому идеи связаны со строительством дорог, ремонтом социальных учреждений», – рассказал Александр Моор.

При этом губернатор подчеркнул, что прежде чем приступать к новым планам, важно полностью выполнить обязательства по предыдущей народной программе. Для этого с февраля по всей Тюменской области работают специальные комиссии. В их состав вошли общественники, действующие депутаты и начинающие политики.

Члены комиссий посетили крупные предприятия, а также осмотрели больницы, поликлиники, детские сады, объекты ЖКХ, спортивные, культурные и образовательные учреждения – все они связаны с действующей народной программой.