Объем экспорта из Тюменской области увеличился на 9,5%

В первом квартале 2026 года внешнеторговый оборот Тюменской области вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта при этом увеличился на 9,5%. Такие данные привел губернатор Александр Моор.

«Этому способствовала наша совместная работа с предприятиями, участие делегаций Тюменской области в бизнес-миссиях, выставках и ярмарках», – подчеркнул глава региона.

Основными внешнеторговыми партнерами Тюменской области остаются Китай, Турция, Беларусь и Казахстан. Развитию сотрудничества с ними уделяется особое внимание. Также регион расширяет взаимодействие с Вьетнамом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Положительная динамика внешней торговли сохраняется на протяжении нескольких лет. По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот региона уже вырос на 7%. За последние пять лет количество тюменских компаний-экспортеров увеличилось с 200 до 400.

Компании-экспортеры в регионе могут пользоваться мерами поддержки, которые оказываются в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Центр поддержки экспорта Тюменской области помогает предпринимателям выходить на зарубежные рынки, организует бизнес-миссии и участие в международных выставках. Среди приоритетных направлений экспортной деятельности – нефтегазовая и нефтесервисная отрасли, машиностроение, пищевая промышленность и креативные индустрии.