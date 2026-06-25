В Тюменской области изъято более 50 килограммов запрещенных веществ

В Тюменской области подвели итоги борьбы с наркопреступностью за пять месяцев 2026 года. На заседании региональной Антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор, прозвучало, что раскрываемость преступлений, совершенных организованными группами, увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество лиц, привлеченных к ответственности за тяжкие и особо тяжкие наркопреступления, выросло на 13,7%. Сотрудники органов внутренних дел пресекли деятельность двух подпольных нарколабораторий, из которых изъято свыше 23 килограммов наркотических средств. Задержаны пять межрегиональных наркокурьеров с более чем 35 килограммами запрещенных веществ. Всего за отчетный период из незаконного оборота изъято свыше 50 килограммов наркотиков – значительно больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По результатам рассмотрения материалов, представленных полицейскими, Роскомнадзор заблокировал доступ к 80 интернет-ресурсам, с помощью которых распространялись наркотики.

Губернатор подчеркнул необходимость развивать и углублять взаимодействие между правоохранительными структурами, региональными и муниципальными органами власти, а также общественными организациями для повышения эффективности борьбы с наркотиками и профилактики наркомании.

Напомним, что в Тюменской области также ведется системная работа по профилактике наркомании среди молодежи. В школах и вузах региона регулярно проходят лекции и профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.