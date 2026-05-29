МЧС России опровергло запрет на использование мобильных телефонов на АЗС

МЧС России опровергло информацию о запрете на использование мобильных телефонов на автозаправках. Сообщения о новых ограничениях не соответствуют действительности, передает «Национальная служба новостей».

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 июня на АЗС якобы запретят пользоваться смартфоном у колонки вне салона автомобиля.

В МЧС пояснили, что действующие нормы не предусматривают прямого запрета на использование мобильной связи на заправках.

«МЧС России не рассматривает введение такого запрета», указали в министерстве.