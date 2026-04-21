Ставки снижаются – спрос растет: почему югорчане стали чаще брать кредиты

Югорчане оказались активнее жителей других регионов Уральского федерального округа по оформлению кредитов наличными. Спрос на потребительское кредитование в 1 квартале этого года вырос в целом по стране, сообщили в ВТБ, но в ХМАО показатели выше. Югорчане заключили в 2,2 раза больше договоров по количеству и на 95% по сумме, чем а аналогичном периоде прошлого года.

«В общей сложности за 3 месяца жители региона взяли в банке на ремонт, отпуск, образование, медуслуги почти 3 млрд рублей, год назад цифра была 1,5 млрд. Конечно, активность связана со снижением ставок, прежде всего ключевой, а также возможностью рефинансировать ранее полученные кредиты», – прокомментировал тенденцию вице-президент, управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов. Он отметил, что югорчане действуют рационально и не в ущерб своим потребностям.