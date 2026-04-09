Депутат Госдумы объяснил, как оспорить кредит, оформленный мошенниками на чужое имя

Если мошенники оформили кредит на человека без его согласия, нужно как можно быстрее письменно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, а также подать заявление в полицию. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. По его словам, действующее законодательство и судебная практика позволяют оспаривать такие случаи.

Гаврилов отметил, что в заявлении в полицию важно указать, что кредит оформили без воли человека в результате действий третьих лиц. Речь, по его словам, может идти о социальной инженерии, подмене номера телефона и других манипуляциях.

После возбуждения уголовного дела пострадавшему должны выдать постановление о возбуждении дела и документ о признании его потерпевшим. Если в возбуждении дела отказывают, депутат советует обращаться с жалобой в прокуратуру.

Он также добавил, что в ходе расследования можно просить о назначении психолого-психиатрической экспертизы, если есть основания считать, что действия при оформлении кредита совершались под давлением или не были полностью осознанными. Такие материалы, по словам парламентария, могут сыграть важную роль при дальнейшем рассмотрении спора в суде.

Как подчеркнул Сергей Гаврилов, суды все чаще встают на сторону пострадавших, особенно если кредитную заявку оформляли за считаные минуты, а деньги почти сразу переводили дальше. В подобных ситуациях сделки могут признать ничтожными, то есть не влекущими правовых последствий.

Депутат также подчеркнул, что чем быстрее человек подаст заявления, тем выше шансы защитить свои интересы. По его словам, бездействие в таких случаях может быть воспринято как косвенное согласие, чем нередко пользуются мошенники и недобросовестные кредиторы.