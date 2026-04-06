Беспилотники и тракторы: в Тюменской области прошла выставка «Тюмень Агро-2026»

В поселке Винзили Тюменского округа завершилась агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2026». На площадке выставочного комплекса «Пышминская долина» 50 компаний из 12 регионов России и Республики Беларусь представили более 120 единиц современной сельхозтехники и оборудования, включая свыше 20 новинок российских и зарубежных производителей.

Главной изюминкой мероприятия стали демонстрационные полеты беспилотных авиационных систем. Аграриям показали, как дроны помогают решать практические задачи на полях – повышать эффективность и точность полевых работ.

«Сегодня с их помощью на полях решаются сложные производственные задачи: повышается эффективность и точность проведения полевых работ и открываются новые возможности для нашей отрасли», – отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

В рамках выставки прошли деловые переговоры, по итогам которых заключили контракты о сотрудничестве на сумму около 300 миллионов рублей. Было приобретено 16 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

В программу также вошли круглые столы, совещания, профессиональные олимпиады, тест-драйвы тракторов и праздничный концерт. На торжественной церемонии закрытия наградили победителей олимпиад, призеров в номинации «Лучшая экспозиция» и всех участников выставки.