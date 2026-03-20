Новый кроссовер Volga K50 выйдет на рынок летом 2026 года

Возрожденный бренд Volga представил свою первую модель ‒ кроссовер K50. Продажи автомобиля планируют начать летом 2026 года, говорится в соцсетях компании.

Это флагманский кроссовер класса D, рассчитанный как на городские поездки, так и на дальние путешествия. Автомобиль получил турбированный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 238 л.с. и систему полного привода. Пакет зимних опций уже включен в базовую комплектацию.

В интерьере используются премиальные материалы, предусмотрены панорамная крыша с люком и подсветка салона. Также заявлена современная система безопасности и акустика с 12 динамиками.

Внешне модель выделяется фирменной решеткой радиатора и сдержанным дизайном. В компании отмечают, что K50 должен стать одной из самых комфортных моделей в своем сегменте.

Стоимость автомобиля пока не раскрывается ‒ ее объявят ближе к старту продаж.