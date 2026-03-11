Власти могут использовать маркетплейсы для вовлечения избирателей на выборы в Госдуму

К выборам в Госдуму 2026 года в России обсуждают возможность использовать маркетплейсы для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и роста результата «Единой России». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

По данным издания, проект рассматривает маркетплейсы как привычный канал общения с гражданами в связке с выборами сентября 2026 года. Тестовое название идеи — «Карточки будущего».

Предполагается, что в ленте потребителя могут появиться специальные «карточки», которые можно будет добавить в корзину наряду с товарами. Речь идет не о покупках, а о социальных запросах и ценностных ориентирах — например, школах, благоустройстве, инфраструктуре, доступном жилье, детсадах, транспорте и других темах, которые важны для избирателей.

Как пишет издание, пользователь сможет выбрать до пяти таких карточек. После этого ему могут предложить розыгрыши и промокоды, а затем — связать выбор с «народной программой» «Единой России» и мотивировать к участию в очном или дистанционном голосовании в сентябре. При этом собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что пока речь идет только о проектной идее, а конкретная механика еще не проработана.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отметил, что маркетплейсы за годы работы накопили большой массив данных о клиентах, включая потребительские предпочтения, примерный уровень доходов и состав семьи. По его словам, такая инфраструктура позволяет напрямую выходить на десятки миллионов потребителей-избирателей. Кроме того, через маркетплейсы можно охватить и их собственный персонал — сотрудников распределительных центров, водителей, курьеров и партнеров.

При этом эксперты предупреждают, что слишком прямолинейная агитация может вызвать обратный эффект. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что использование маркетплейсов как инструмента легитимации результата и явки выглядит логичным шагом: в таком случае более высокие показатели на выборах 2026 года можно будет объяснить применением новых каналов вовлечения.