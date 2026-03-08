​Лариса Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в российских соцсетях за год

Певица Лариса Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в российских социальных сетях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Медиалогии».

С 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года публикации с именем артистки в русскоязычном сегменте соцмедиа появились 1,7 млн раз. Исследование охватило «ВКонтакте», Telegram, TikTok, YouTube, Rutube, «Яндекс Дзен», MAX, «Одноклассники», соцсеть X и другие платформы.

Как пишет РБК, причиной такого внимания стала история с недвижимостью певицы, начавшаяся в 2024 году. Лариса Долина заявляла, что стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Суд первой инстанции поддержал артистку и постановил вернуть ей жилье, однако покупательница Полина Лурье обжаловала это решение. В итоге Верховный суд пересмотрел дело и оставил право собственности на квартиру за Лурье.

Второе место в рейтинге заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, третье — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн. В первую пятерку также вошли певица Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак. Их имена за год упоминались 1,23 млн и 1,18 млн раз соответственно.

По данным исследования, более половины списка — 12 из 20 позиций — заняли российские певицы и артистки, в том числе Надежда Кадышева, Инстасамка, Валя Карнавал, Анна Асти и Полина Гагарина.

При этом рейтинг упоминаемости в интернет-СМИ оказался другим: Лариса Долина в топ-20 не вошла. В этом сегменте, по данным «Медиалогии», лидирует Мария Захарова, за ней следуют глава Центробанка Эльвира Набиуллина и фигуристка Аделия Петросян.