USD  76,0101   EUR  90,2877  

​В шесть раз выросло число переводов за границу

Банкиры зафиксировали значительный рост числа переводов из России за границу

Александр Щербак

Основными целями трансграничных переводов в минувшем году стали помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также пополнение счетов для путешествий. Аналитики зафиксировали более 13 млн таких операций — это в шесть раз больше, чем год назад.

Чаще всего деньги переводили в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай и Казахстан. А средний чек составил 22 тысячи рублей.

«По итогам прошлого года видим растущий спрос на переводы за рубеж, поэтому продолжим развивать не только исходящие, но и входящие переводы. В этом году особое внимание уделим расчетам физлиц в Китае и сервису оплаты товаров по QR-коду за рубежом», — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

В этом году объем переводов за рубеж может вырасти ещё вдвое. Сегодня россиянам доступны переводы более чем в 150 стран мира. А сервис оплаты товаров по QR-коду за рубежом уже работает во Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане.


26 января в 20:40
