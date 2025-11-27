Банки делают ставку на универсальные приложения вместо экосистем

Банковские приложения эволюционируют от утилитарных инструментов для платежей и переводов в многофункциональные платформы, заявил в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Он анонсировал перезапуск онлайн-банка в начале 2026 года. Приложение и интернет-версию ждут масштабные изменения функционала, логики и дизайна.

«Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах», — подчеркнул Алексей Курзяков.

Банковские приложения уже предлагают пользователям множество различных услуг, начиная от инвестиций и страхования и заканчивая поиском и бронированием туров. Несмотря на широкий спектр опций, главный вектор развития — глубина и продуманность функций, это важнее их количества, считает топ-менеджер.