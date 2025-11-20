Три конкурсанта из Тюменской области поборются за победу в чемпионате «Профессионалы»

Трое представителей Тюменской области отправятся в Санкт-Петербург на финал чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Заключительный этап пройдет с 29 ноября по 4 декабря и объединит более 700 участников из российских регионов и дружественных стран.

В этом году регион представят конкурсантов из разных направлений подготовки, сообщает информационный центра правительства региона.

Анна Кармазинова из Тюмени выступит в компетенции «Администрирование отеля». Людмила Андреева из Ялуторовска – в направлении «Сельскохозяйственные биотехнологии». Денис Мисаров, также из Тюмени, – в компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта».

Перед финалом участники проходили интенсивную подготовку под руководством опытных наставников. Среди них преподаватель Тюменского колледжа экономики и права Наталья Сергеева, педагог Агротехнологического колледжа Светлана Кочеткова и руководитель учебно-тренировочного центра Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Юрий Емеленко.

Финал чемпионата в Санкт-Петербурге охватит 30 компетенций. Организатор — Министерство просвещения России. Соревнование проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».