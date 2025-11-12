Губернатор Моор взял под личный контроль вопрос строительства дорог в Квартале Семейном

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередной прием граждан по личным вопросам. В числе ключевых тем, поднятых жителями региона, – состояние дорожной инфраструктуры, оказание помощи семье, пострадавшей от пожара, и строительство новой станции водоподготовки.

Особое внимание глава региона уделил обращению Ботогоз Касеновой, представляющей интересы жителей деревни Большие Акияры Тюменского муниципального округа. В границах этой деревни расположен быстрорастущий «Квартал Семейный», где выделены участки под индивидуальное жилищное строительство. Главная проблема, озвученная жителями, – отсутствие дорог с твердым покрытием. Передвижение по грунтовым дорогам создает значительные трудности, особенно в межсезонье.

Александр Моор дал поручение коллегам в кратчайшие сроки разработать и реализовать план по обеспечению территории необходимой дорожной инфраструктурой. Губернатор подчеркнул, что работы на данном участке уже ведутся.

Еще одно обращение поступило из Бердюжского муниципального округа. Кристина Малакий, многодетная мама и супруга участника СВО, рассказала о трагедии – пожаре, уничтожившем их дом. Сейчас семья проживает в съемном жилье и остро нуждается в средствах на приобретение бытовой техники и мебели для временного размещения, пока будет восстанавливаться их собственное жилье. Александр Моор оперативно подписал распоряжение о выделении материальной помощи. Губернатор заверил, что будет лично контролировать ситуацию и готов оказать дополнительную поддержку, если в ней возникнет необходимость.

Вопрос обеспечения качественной питьевой водой подняла Галина Медведева из Упоровского муниципального округа. Она обратила внимание на необходимость строительства современной блочной станции подготовки питьевой воды в деревне Боровушка. Глава региона подтвердил, что площадка для возведения объекта уже определена. Александр Моор дал поручение выполнить все необходимые работы по строительству и вводу станции в эксплуатацию до конца 2026 года, что значительно улучшит качество жизни местных жителей.