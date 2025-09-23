Тюменская область рассчитывает на увеличения турпотока из Китая и Ближнего Востока

Тюменская область активизирует усилия по привлечению иностранных туристов. В Тюмени состоялась форсайт-сессия, посвященная созданию новых туристических продуктов, ориентированных на иностранных гостей. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Мероприятие прошло в рамках федеральной программы по развитию въездного туризма, реализуемой в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Сессия стала частью практико-ориентированного обучения для специалистов туротрасли и представителей органов власти региона.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной разработке международных маршрутов и их продвижении за рубежом.

В форсайт-сессии приняли участие представители туристических ассоциаций, гостиничного бизнеса и туроператоры. Работа велась по трем ключевым направлениям: Китай, страны СНГ и Ближний Восток.

– Кроме того, Тюменская область вошла в число 25 регионов, отобранных Минэкономразвития РФ, Центром стратегических разработок и Агентством стратегических инициатив для участия в федеральной программе «Открой твою Россию». Она включает аудит туристической среды, профессиональное обучение и продвижение маршрутов за рубежом. Победителей определят в ноябре, – добавили в инфоцентре.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что за первую половину 2025 года регион посетили более 1,8 миллиона человек, что позволяет ожидать к концу года сохранения туристического потока на уровне прошлого года.