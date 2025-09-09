Депутаты Госдумы предложили ограничить систему жалоб на выступления артистов

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили письмо министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением создать правовой механизм, ограничивающий подачу массовых и заведомо необоснованных жалоб на выступления артистов. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

По словам парламентариев, в последние годы в России наметилась негативная тенденция: отдельные лица инициируют кампании с массовыми обращениями в правоохранительные органы, включая Следственный комитет, требуя проверить или наказать исполнителей за элементы шоу-программ. «Такие жалобы зачастую не имеют под собой реальных правовых оснований. Под предлогом защиты морали или несовершеннолетних отдельные общественные деятели и активисты запускают кампании обращений, в итоге от подобной практики “профессиональных доносчиков” страдают и общество, и государство», — отмечается в письме.

Депутаты предлагают Минюсту совместно со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами оценить необходимость создания межведомственной рабочей группы, которая займётся разработкой правового механизма для ограничения подобных жалоб.

Речь может идти о введении более строгих критериев рассмотрения коллективных однотипных обращений от одного и того же лица или о введении ответственности за систематическую подачу многочисленных жалоб, не подтверждающихся по итогам проверок. «Если один и тот же заявитель многократно инициирует проверки против разных артистов и ни одна из проверок не выявляет нарушений, подобное поведение должно расцениваться как недобросовестное и влечь за собой санкции», — подчеркнули авторы инициативы.

По мнению депутатов, такой механизм позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы и сосредоточить их внимание на расследовании реальных преступлений, а также защитит культурную сферу от давления необоснованных жалоб.