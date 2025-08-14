В Тюменской области продолжают развивать спортивную инфраструктуру

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с секретарем Генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым посетили реконструированный физкультурно-спортивный комплекс «Олимпия» в поселке Боровском Тюменского муниципального района.

Общая площадь реконструированного здания составляет более девяти тысяч квадратных метров. Здесь созданы комфортные условия для спортсменов, болельщиков и всех, кто ведет активный образ жизни. Как отметил Александр Моор, комплекс позволяет проводить тренировки по более чем 15 видам спорта.

В состав спорткомплекса, где одновременно могут заниматься свыше 170 человек, входят универсальный спортзал с баскетбольно-волейбольной площадкой и зрительскими трибунами на 100 мест, бассейн на шесть 25-метровых дорожек, тренажёрный зал.

– Стремимся к тому, чтобы спорт в регионе был доступен каждому! В том числе землякам, которые вернулись со специальной военной операции. Ведь тренировки – это ещё и хороший способ реабилитации, – подчеркнул Александр Моор.

Обновленная «Олимпия» предоставляет возможности для проведения районных, региональных и всероссийских соревнований по многим видам спорта.

В Тюменской области ведется масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры. В 2025 году планируется завершить строительство крытого ледового комплекса в Тюмени по улице Судоремонтной. Кроме того, в ближайшие месяцы будут построены одна спортивная площадка, четыре площадки ГТО и модульный бассейн.