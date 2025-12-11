16+
​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами»

Интервью о готовности ледовых городков и светового оформления Сургута к Новому году

​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами»
Фото: siapress.ru

К Новому году в Сургуте появятся сразу восемь ледовых городков и обновленное световое оформление. Почему в этом году власти города выбрали тематику русских сказок? Где появятся горки, а где их установить нельзя? И успеют ли подрядчики закончить все работы к 20 декабря? Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Елизавета Припутень.

‒ Как на сегодняшний день обстоят дела с подготовкой ледовых городков? Укладываетесь ли в сроки?

‒ На сегодняшний день мы идем в срок. На центральной площади Сургута уже возведены горки, а художники вырезали часть скульптур ‒ Деда Мороза и Снегурочку. Ледовые городки также строятся у «Росича», возле Свято Троицкого кафедрального собора, в поселке Дорожный и на других локациях, о которых я говорила ранее.

Лед нужной толщины есть, поэтому работы движутся без задержек. До 20 декабря ледовые городки должны быть завершены.

‒ А откуда лед?

‒ Подрядчики добывают лед в районе озера Карьерного, недалеко от «Эдема».

‒ Какая тематика ледовых городков в этом году и почему выбрали именно ее?

‒ Тематика ‒ «Русские сказки и былины». Она очень востребована и эмоционально близка детям и взрослым. Кроме того, у художников появляется широкий выбор образов. В этом году появятся герои «Конька-Горбунка», избушка, символ года ‒ лошадь, Иван-Царевич и другие персонажи.

‒ Что будет внутри ледового городка на центральной площади? Какие объекты подготовки вы предусмотрели?

‒ Там разместятся лабиринт, чаша-ловушка-аттракцион, большая и средняя горки, ледовое ограждение, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, цифры и символ года, а также несколько фигур по мотивам русских сказок.

‒ Почему на площади Советов второй год подряд не устанавливают ледовый городок с горками?

‒ Несколько лет назад требования к ледовым горкам изменились ‒ теперь они приравнены к аттракционам. Это означает обязательную сертификацию, наличие операторов и соблюдение значительных зон безопасности. Площадь Советов не позволяет разместить горки в полном соответствии с нормами ‒ слишком мало пространства, чтобы обеспечить безопасные отступы. Поэтому там устанавливаются только ледовые фигуры и световое оформление. Для горок необходима большая открытая площадка с возможностью ограждения и соблюдения всех параметров безопасности.

‒ Сколько ледовых городков в итоге будет в Сургуте этой зимой?

‒ Восемь локаций. Самый крупный ‒ на центральной площади.

‒ Готово ли праздничное световое оформление города?

‒ Все фигуры уже выставлены. Из-за сильных морозов часть подрядчиков временно приостанавливала работы ‒ монтаж световых конструкций требует плюсовой температуры. Сейчас погода позволяет, и буквально через пару дней все фигуры полностью засветятся.

С сегодняшнего дня уже произошло официальное подключение. Новые гирлянды мы установили на улице Энгельса перед административным зданием, продолжаем украшать деревья на разделительных полосах.


нравится (2) не нравится (0)
11 декабря в 16:51, просмотров: 387, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

