Разбираемся, как действовать при беспилотной и ракетной опасности

«Что означают сигналы «беспилотная опасность» и «ракетная опасность» и как на них реагировать? Что делать, если я на работе, в машине или дома?» − спрашивает читательница siapress.ru Альбина С.

Что означает сигнал «Беспилотная опасность»

Этот сигнал вводится, если беспилотники зафиксированы в соседних регионах. В этом случае власти и силовые структуры проводят предупредительные меры: усиливают контроль за воздушным пространством, могут ограничивать мобильный интернет, а также информируют население.

1. При получении сигнала жителям необходимо:

– уточнить местонахождение близких и договориться о месте встречи;

– держать при себе документ, подтверждающие личность, и базовые вещи;

– заранее определить возможные укрытия.

2. При обнаружении летящего БВС необходимо оперативно сообщить в УМВД России по городу Сургуту (телефон − 102) или Единую дежурно-диспетчерскую службу города (телефон – 112):

− фамилию, имя, отчество;

− время и место обнаружения БВС;

− количество аппаратов и их тип (самолетный или квадрокоптерный);

− примерное направление и высоту полета (например: направление на север, высота метров 50, летит в сторону объекта или населенного пункта), а также характер поведения БВС (зависание, барражирование над объектом и т.д.);

− иную важную информацию.

Если объявлена «Угроза атаки беспилотника»

Этот сигнал означает, что существует реальная опасность атаки БВС. В этом случае необходимо как можно быстрее укрыться и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Если вы на работе:

– по возможности отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников маскировочного освещения (при наличии);

– если сотрудники не могут покинуть рабочее место из-за специфики деятельности, то необходимо занять максимально безопасное место − отойти от окон и занять место с толстыми стенами или перекрытиями;

– не пользоваться лифтом.

Если вы в машине или транспорте:

– немедленно остановиться;

– покинуть транспорт;

– укрыться в ближайшем безопасном месте − подвале, паркинге, переходе, если их нет − в естественные или искусственные углублении на местности (траншеи, канавы, овраги, ямы или большие деревья).

Если вы дома:

– перекрыть газ и воду, отключить электричество;

– плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;

– взять документы, деньги и необходимые вещи;

– предупредить соседей;

– оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

− спуститься на нижние этажи или в подвал.

Кстати, по возможности нужно держать у себя в готовности «тревожный чемоданчик» с аптечкой со всеми необходимыми лекарствами, запасом воды и продуктов питания, одноразовой посудой, средствами личной гигиены, вещами (нижнее белье, носки, теплая одежда), фонариком с запасом батареек, спичками, газовыми зажигалками, перочинным (универсальным) ножом, нитками, иголкой, ножницами, средствами связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания и т.д.).

При внезапном применении противником БВС (падении БВС)

Услышав характерный звук дрона − от жужжания до звука, напоминающего газонокосилку или мопед, − следует как можно быстрее укрыться в ближайшем здании или выбрать другое безопасное место.

О месте падения беспилотника нужно сообщить в УМВД России по городу Сургуту по телефону 102 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Категорически запрещается снимать и распространять фото или видео атаки в социальных сетях и мессенджерах − такие материалы могут быть использованы для корректировки и повторных ударов.

Где укрыться и как действовать при атаке беспилотника

Для экстренного укрытия подойдут:

– подвалы и цокольные этажи жилых домов, капитальных зданий и сооружений;

– подземные переходы, паркинги;

– первые этажи подъездов многоквартирных домов;

– внутренние помещения без окон − коридоры, тамбуры, ванные комнаты и другие закрытые пространства.

Если вы находитесь на открытой местности:

– как можно быстрее найдите ближайшее укрытие;

– при его отсутствии используйте естественные и искусственные укрытия − траншеи, канавы, овраги, ямы, а также крупные деревья;

– при взрыве сразу ложитесь на землю, закрывайте голову руками и приоткрывайте рот, чтобы снизить давление;

– не поднимайтесь сразу после первого взрыва − лучше откатиться или отползти в сторону;

– избегайте скопления людей.

Если вы находитесь в автомобиле или общественном транспорте:

– не пытайтесь уехать из зоны атаки − необходимо немедленно остановиться;

– покидайте транспорт с противоположной стороны от предполагаемой угрозы;

– отойдите или отползите как можно дальше от автомобиля;

– укройтесь в ближайшем безопасном месте − подвале, паркинге, переходе или, при их отсутствии, в естественных углублениях на местности.

Если вы находитесь дома:

– по возможности спуститесь на нижние этажи;

– возьмите с собой документы, телефон, радио на батарейках, фонарик, воду и аптечку;

– выберите помещение без окон − ванную, кладовую, коридор или туалет;

– при наличии подвала или погреба спуститесь туда; если их нет − оставайтесь на нижних этажах или в паркинге; чем ниже, тем безопаснее.

Во время атаки беспилотника запрещается подходить к окнам, а также пользоваться лифтом.

При посадке или падении беспилотника запрещается:

– подходить к обломкам и прикасаться к ним − они могут быть ядовитыми или взрывоопасными;

– использовать радиосвязь, мобильный телефон и устройства с GPS-навигацией рядом с местом падения.

После окончания атаки необходимо:

– передвигаться осторожно, внимательно смотреть под ноги;

– не поднимать и не трогать незнакомые предметы;

– следить за детьми и держать их рядом.

Как действовать при сигнале «Ракетная опасность»

При получении сигнала необходимо сразу включить телевизор или радио − там передается официальная информация о порядке действий. После этого действовать нужно быстро, но без паники, принимая меры для собственной безопасности.

Если вы находитесь на улице:

– сохраняйте спокойствие;

– зайдите в ближайшее здание или подземный паркинг;

– используйте для укрытия подвалы и цокольные этажи;

– если рядом нет зданий − укройтесь за бетонными конструкциями или в любом углублении местности;

– оставайтесь в укрытии до окончания обстрела.

Если вы находитесь дома:

– плотно закройте окна и не подходите к ним;

– перекройте газ, воду, отключите электричество;

– укройтесь в помещении с несущими стенами;

– лучше выбрать комнату без окон − ванную, коридор, туалет или кладовую;

– сядьте на пол у стены, подальше от окон.

Если вы в личном или общественном транспорте:

– остановите автомобиль или попросите водителя остановиться;

– отойдите от транспорта на безопасное расстояние;

– найдите укрытие − подъезд, подземный переход или паркинг;

– после прекращения взрывов переместитесь в более надежное укрытие.

Если вы находитесь в общественном здании:

– спуститесь на нижние этажи или в подземный паркинг;

– если подземного помещения нет − выберите комнату с несущими стенами;

– сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь;

– держитесь подальше от окон.

О завершении угрозы сообщат сигналом «Отбой ракетной опасности».

После отмены сигнала:

– не спешите покидать укрытие;

– передвигайтесь осторожно, смотрите под ноги;

– не трогайте подозрительные предметы и боеприпасы;

– держите детей рядом с собой.

Полезные ссылки

Администрация Сургута также поделилась ссылками с памятками и дополнительными разъяснениями:

1. Как вести себя при атаке БПЛА: https://vk.com/wall-172721673_87304

2. Важно знать: памятка про БПЛА: https://vk.com/wall-172721673_85806

3. При обнаружении беспилотного летательного аппарата, а также при угрозе ракетной опасности: https://vk.com/wall-172721673_91694

4. Объясняем различия сигналов тревоги при беспилотной опасности: https://vk.com/wall-172721673_91089

5. Беспилотная угроза: что важно запомнить? https://vk.com/wall-172721673_87759

6. Правила поведения в экстренной ситуации: https://vk.com/wall-172721673_82017

7. О местах расположения укрытий на официальном портале Администрации города во вкладке интерактивные карты города Сургута «Места расположения укрытий для населения». Ссылка: maps.admsurgut.ru/Default.ht....

Сбои в оповещении и альтернативные источники информации

Сегодня жители Югры сообщили, что не все получили уведомления о ракетной опасности, а часть сообщений пришла с задержкой. На фоне этих сбоев некоторые пользователи стали активнее использовать альтернативные способы получения информации.

Один из пользователей под публикацией губернатора региона Руслана Кухарука отметил: «Я лично пользуюсь приложением МЧС России. Оттуда сообщения приходят быстрее, чем по СМС».

Что это за приложение

Мобильное приложение «МЧС России» предназначено для:

– информирования населения о гражданской обороне и защите при чрезвычайных ситуациях;

– оповещения о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных угрозах;

– передачи информации о возможных рисках для жизни и здоровья, включая загрязнение окружающей среды и распространение заболеваний;

– разъяснения правил поведения и способов защиты в экстренных ситуациях.

Где скачать

Приложение доступно бесплатно для смартфонов на Android и iOS. Скачать его можно в магазинах RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.

Информация носит профилактический характер и основана на данных администрации Сургута и Сургутского района. Просим соблюдать спокойствие