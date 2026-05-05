Разбираемся, как действовать при беспилотной и ракетной опасности

«Что означают сигналы «беспилотная опасность» и «ракетная опасность» и как на них реагировать? Что делать, если я на работе, в машине или дома?» − спрашивает читательница siapress.ru Альбина С.
Что означает сигнал «Беспилотная опасность»
Этот сигнал вводится, если беспилотники зафиксированы в соседних регионах. В этом случае власти и силовые структуры проводят предупредительные меры: усиливают контроль за воздушным пространством, могут ограничивать мобильный интернет, а также информируют население.
1. При получении сигнала жителям необходимо:
– уточнить местонахождение близких и договориться о месте
встречи;
– держать при себе документ, подтверждающие личность, и базовые вещи;
– заранее определить возможные укрытия.
2. При обнаружении летящего БВС необходимо оперативно сообщить в УМВД России по городу Сургуту (телефон − 102) или Единую дежурно-диспетчерскую службу города (телефон – 112):
− фамилию, имя, отчество;
− время и место обнаружения БВС;
− количество аппаратов и их тип (самолетный или квадрокоптерный);
− примерное направление и высоту полета (например: направление на север, высота метров 50, летит в сторону объекта или населенного пункта), а также характер поведения БВС (зависание, барражирование над объектом и т.д.);
− иную важную информацию.
Если объявлена «Угроза атаки беспилотника»
Этот сигнал означает, что существует реальная опасность атаки БВС. В этом случае необходимо как можно быстрее укрыться и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
Если вы на работе:
– по возможности отключить наружное и внутреннее освещение,
за исключением светильников маскировочного освещения (при наличии);
– если сотрудники не могут покинуть рабочее место из-за специфики деятельности, то необходимо занять максимально безопасное место − отойти от окон и занять место с толстыми стенами или перекрытиями;
– не пользоваться лифтом.
Если вы в машине или транспорте:
– немедленно остановиться;
– покинуть транспорт;
– укрыться в ближайшем безопасном месте − подвале, паркинге, переходе, если их нет − в естественные или искусственные углублении на местности (траншеи, канавы, овраги, ямы или большие деревья).
Если вы дома:
– перекрыть газ и воду, отключить электричество;
– плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
– взять документы, деньги и необходимые вещи;
– предупредить соседей;
– оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
− спуститься на нижние этажи или в подвал.
Кстати, по возможности нужно держать у себя в готовности «тревожный чемоданчик» с аптечкой со всеми необходимыми лекарствами, запасом воды и продуктов питания, одноразовой посудой, средствами личной гигиены, вещами (нижнее белье, носки, теплая одежда), фонариком с запасом батареек, спичками, газовыми зажигалками, перочинным (универсальным) ножом, нитками, иголкой, ножницами, средствами связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания и т.д.).
При внезапном применении противником БВС (падении БВС)
Услышав характерный звук дрона − от жужжания до звука, напоминающего газонокосилку или мопед, − следует как можно быстрее укрыться в ближайшем здании или выбрать другое безопасное место.
О месте падения беспилотника нужно сообщить в УМВД России по городу Сургуту по телефону 102 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
Категорически запрещается снимать и распространять фото или видео атаки в социальных сетях и мессенджерах − такие материалы могут быть использованы для корректировки и повторных ударов.
Где укрыться и как действовать при атаке беспилотника
Для экстренного укрытия подойдут:
– подвалы и цокольные этажи жилых домов, капитальных зданий
и сооружений;
– подземные переходы, паркинги;
– первые этажи подъездов многоквартирных домов;
– внутренние помещения без окон − коридоры, тамбуры, ванные комнаты и другие закрытые пространства.
Если вы находитесь на открытой местности:
– как можно быстрее найдите ближайшее укрытие;
– при его отсутствии используйте естественные и искусственные укрытия − траншеи, канавы, овраги, ямы, а также крупные деревья;
– при взрыве сразу ложитесь на землю, закрывайте голову руками и приоткрывайте рот, чтобы снизить давление;
– не поднимайтесь сразу после первого взрыва − лучше откатиться или отползти в сторону;
– избегайте скопления людей.
Если вы находитесь в автомобиле или общественном транспорте:
– не пытайтесь уехать из зоны атаки − необходимо немедленно
остановиться;
– покидайте транспорт с противоположной стороны от предполагаемой угрозы;
– отойдите или отползите как можно дальше от автомобиля;
– укройтесь в ближайшем безопасном месте − подвале, паркинге, переходе или, при их отсутствии, в естественных углублениях на местности.
Если вы находитесь дома:
– по возможности спуститесь на нижние этажи;
– возьмите с собой документы, телефон, радио на батарейках, фонарик, воду и аптечку;
– выберите помещение без окон − ванную, кладовую, коридор или туалет;
– при наличии подвала или погреба спуститесь туда; если их нет − оставайтесь на нижних этажах или в паркинге; чем ниже, тем безопаснее.
Во время атаки беспилотника запрещается подходить к окнам, а также пользоваться лифтом.
При посадке или падении беспилотника запрещается:
– подходить к обломкам и прикасаться к ним − они могут быть
ядовитыми или взрывоопасными;
– использовать радиосвязь, мобильный телефон и устройства с GPS-навигацией рядом с местом падения.
После окончания атаки необходимо:
– передвигаться осторожно, внимательно смотреть под ноги;
– не поднимать и не трогать незнакомые предметы;
– следить за детьми и держать их рядом.
Как действовать при сигнале «Ракетная опасность»
При получении сигнала необходимо сразу включить телевизор или радио − там передается официальная информация о порядке действий. После этого действовать нужно быстро, но без паники, принимая меры для собственной безопасности.
Если вы находитесь на улице:
– сохраняйте спокойствие;
– зайдите в ближайшее здание или подземный паркинг;
– используйте для укрытия подвалы и цокольные этажи;
– если рядом нет зданий − укройтесь за бетонными конструкциями или в любом углублении местности;
– оставайтесь в укрытии до окончания обстрела.
Если вы находитесь дома:
– плотно закройте окна и не подходите к ним;
– перекройте газ, воду, отключите электричество;
– укройтесь в помещении с несущими стенами;
– лучше выбрать комнату без окон − ванную, коридор, туалет или кладовую;
– сядьте на пол у стены, подальше от окон.
Если вы в личном или общественном транспорте:
– остановите автомобиль или попросите водителя остановиться;
– отойдите от транспорта на безопасное расстояние;
– найдите укрытие − подъезд, подземный переход или паркинг;
– после прекращения взрывов переместитесь в более надежное укрытие.
Если вы находитесь в общественном здании:
– спуститесь на нижние этажи или в подземный паркинг;
– если подземного помещения нет − выберите комнату с несущими стенами;
– сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь;
– держитесь подальше от окон.
О завершении угрозы сообщат сигналом «Отбой ракетной опасности».
После отмены сигнала:
– не спешите покидать укрытие;
– передвигайтесь осторожно, смотрите под ноги;
– не трогайте подозрительные предметы и боеприпасы;
– держите детей рядом с собой.
Полезные ссылки
Администрация Сургута также поделилась ссылками с памятками и дополнительными разъяснениями:
7. О местах расположения укрытий на официальном портале Администрации города во вкладке интерактивные карты города Сургута «Места расположения укрытий для населения». Ссылка: maps.admsurgut.ru/Default.ht....
Сбои в оповещении и альтернативные источники информации
Сегодня жители Югры сообщили, что не все получили уведомления о ракетной опасности, а часть сообщений пришла с задержкой. На фоне этих сбоев некоторые пользователи стали активнее использовать альтернативные способы получения информации.
Один из пользователей под публикацией губернатора региона Руслана Кухарука отметил: «Я лично пользуюсь приложением МЧС России. Оттуда сообщения приходят быстрее, чем по СМС».
Что это за приложение
Мобильное приложение «МЧС России» предназначено для:
– информирования населения о гражданской обороне и защите
при чрезвычайных ситуациях;
– оповещения о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных угрозах;
– передачи информации о возможных рисках для жизни и здоровья, включая загрязнение окружающей среды и распространение заболеваний;
– разъяснения правил поведения и способов защиты в экстренных ситуациях.
Где скачать
Приложение доступно бесплатно для смартфонов на Android и iOS. Скачать его можно в магазинах RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.
Информация носит профилактический характер и основана на данных администрации Сургута и Сургутского района. Просим соблюдать спокойствие