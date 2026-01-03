Рассказываем о некоторых памятных датах 2025 года

Монумент выполнен в редкой сегодня технике «майолика» (глазурированная обожженная глина), на сегодняшний день это единственный сохранившийся скульптурный объект в Сургуте, изготовленный в указанной технике и в стиле соц-арт. Фото: siapress.ru

285 лет назад в Сургут прибыли выдающийся историк Сибири Герхард Фридрих Миллер, путешественник Иоганн Эберхард Фишер и профессор Жозеф-Николя Делиль. Миллер в своем труде «Описание Сибирского царства» упоминает, что город мог получить название от протока Сургутка (Сургунтль-Мугот), а на месте его основания жил остяцкий князец Бардак, в честь которого названа речка Бардаковка.

190 лет назад в Сургуте открылась школа для обучения казачьих детей − так называемая Казачья школа. В ней учились дети казаков, крестьян, а также двое детей-ханты, находившихся на иждивении отставного хорунжего Туполева. Он же предоставил для школы дом. На содержание учебного заведения ежегодно выделялось 57 рублей 14 копеек из средств Тобольского городового полка.

125 лет назад в Сургуте была проложена первая телефонная линия протяженностью около 7,5 километра. Она соединила здание Сургутского полицейского управления со сторожевым помещением Белоярской пристани. При необходимости телефонной связью могли пользоваться и частные лица. Эта линия стала первой местной телефонной линией в регионе.

95-летие Югры, отметили 10 декабря в Ханты-Мансийске торжественным мероприятием. Юбилей стал важной вехой в истории региона, за сравнительно небольшой по историческим меркам срок округ превратился в один из ключевых нефтегазоносных регионов России, заняв устойчивые позиции в первой пятерке рейтинга социально-экономического положения субъектов страны.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что успехи округа – результат многолетнего труда нескольких поколений югорчан, глава региона вручил государственные награды Российской Федерации, награды и почетные звания Югры представителям медицины, образования, промышленности, культуры, общественной деятельности и армии.

В рамках церемонии ученики средней школы № 1 Ханты-Мансийска заложили «Капсулу Победы» с обращением к будущим поколениям. В послании говорится о значении мира, героизме земляков и важности сохранения исторической памяти. Капсулу планируется вскрыть в 2045 году, к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

60 лет назад в Сургуте началась укладка твердого покрытия на городских улицах. Первой асфальтированной стала улица Гагарина, ведущая к нефтебазе. Затем гравийное покрытие появилось на улицах Республики, Просвещения и Красных партизан. К 1973 году в городе насчитывалось уже 23 километра внутренних дорог с твердым покрытием.

В 1965 году в Сургуте также открылась первая городская поликлиника − сегодня это БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2». Первым заведующим учреждения стал М. В. Гармаш. Именно здесь формировались первые профильные лечебные службы города.

55 лет назад в Центральной районной больнице открылось отделение переливания крови IV категории. До этого кровь доставляли самолетом из Тюмени и Ханты-Мансийска. В первый год работы было заготовлено 167 литров крови, принято 351 безвозмездный донор, обследованы 490 доноров и пациентов, впервые − на резус-фактор. В дальнейшем отделение получило статус станции переливания крови III категории, а в 1995 году было преобразовано в городскую станцию переливания крови.

Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого отпраздновала 55-летний юбилей. Торжественный концерт «Месторождение творческих свершений» прошёл на сцене Сургутской филармонии, в празднике приняли участие учащиеся, преподаватели и выпускники школы. Сегодня в коллективе школы трудятся 80 преподавателей и концертмейстеров, среди них 17 – её выпускники, которые продолжают творческие традиции и передают профессиональный опыт новым поколениям учеников.

За годы работы школа выпустила более трёх тысяч воспитанников. Многие из них стали профессиональными педагогами, исполнителями и концертмейстерами.

50 лет назад неподалеку от бывшего треста «Сургуттрубопроводстрой» был установлен памятник первым строителям магистральных нефтепроводов. Автор скульптуры − Юрий Дехто. В 2014 году памятник восстановили, реставрацией занимался Никола Янчак.

В том же году решением исполкома городского Совета народных депутатов улица Строителей была переименована в улицу 30 лет Победы.

45 лет назад на строительство Сургутской ГРЭС-2 прибыл комсомольско-молодежный отряд из 40 человек с путевками ЦК ВЛКСМ. В возведении станции участвовали специалисты 27 электростанций страны.

И еще одно знаменательное событие этого года: на карте Памира появилось новое название − пик Ханты-Мансийск. Так сургутские альпинисты назвали безымянную вершину, покоренную экспедицией под руководством Сергея Безверхова. Восхождение было посвящено 50-летию округа.

40 лет назад в Сургуте основано МУ здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №1» – одно из крупнейших амбулаторно-поликлинических учреждений города Сургута. История медучреждения берет начало с 5 ноября 1985 года, когда в результате реорганизации медико-санитарной части районного энергетического управления «Тюменьэнерго» образовалась поликлиника домостроительного комбината (ДСК). Первым главным врачом был Михаил Михайлович Тенсин.

Кстати, в здании детской городской поликлиники № 1 размещен «Музей сургутского здравоохранения», где представлены уникальные материалы по истории развития медицины в Сургуте с конца XIX века до наших дней.

40 лет назад на базе ДК «Энергетик» был создан народный самодеятельный коллектив − ансамбль народной песни «Рябинушка». Его основателем и неизменным руководителем стал Александр Король. В 1990 году коллектив получил звание «Народный» и позже вошел в состав МАУ «Городской культурный центр».

35 лет исполнилось телекомпании «СургутИнформ-ТВ». Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» была официально зарегистрирована 15 ноября 1990 года, однако ее история началась двумя годами ранее – в 1988 году, когда Олег Урушев создал видеоредакцию «Новости Сургута». За 35 лет СТВ выросла в один из крупнейших медиахолдингов региона, работающий в теле-, радио- и интернет-форматах, ее генеральным директором является Игорь Ярош.

«СургутИнформ-ТВ» – участник крупных кинопроектов: «Бедная Саша», «Франц и Полина», «Золото Югры», сериал «Тобол» и новый проект «Романовы. Преданность и предательство». На счету телекомпании – 14 наград ТЭФИ и 56 попаданий в финал конкурса.

25 лет назад в Сургуте состоялось торжественное открытие автодорожного моста через Обь. В 2000 году специалистами Мостостроя-11 был возведен мост через реку Обь, подобных которому не было ни в России, ни за границей. Его конструкция с однопилонным вантовым пролетным строением в левобережной части является единственной в отечественной и мировой практике мостостроения.

При ширине 15, 2 метра длина вантового пролета составляет 408 метров, в то время как в зарубежной практике максимальная длина пролетов не превышает 325 метров. При возведении моста впервые были применены мощные домкраты, которыми раньше пользовались ракетчики. Полная длина моста – 2110 метров, общий вес конструкций почти 18 тысяч тонн.

18-и метровый макет моста испытывался в Москве, в Центральном научно-исследовательском аэродинамическом институте, где получали путевку в жизнь лучшие в мире самолеты. Именно по рекомендации ученых ЦАГИ были изготовлены противовибрационные устройства, призванные защитить мост от сибирских ветров.

16 сентября 2000 года состоялось открытие уникального моста. Вот что писал в своих дневниковых заметках журналист – романтик Иван Захаров: «Вместе с Сибирцевым и многими сотнями других людей был на открытии моста через Обь. Бушевала непогода: сильнейший ветер, дождь, холод – все было на мосту.

Состоялся митинг. Выступали Филипенко, Солохин, другие разные начальники. Был и Неелов – губернатор Ямала.

Праздник продолжался во Дворце культуры «Энергетик». Там А.В. Филипенко награждал Героев Труда.

Мост – поэзия. Он напоминает огромную арфу, большой струнный инструмент, в котором не фальшивит ни одна струна-нота. Главный дирижер – Филипенко, художественный руководитель – Солохин, действующие лица – строители».

Генеральный директор АО «Мостострой-11», обладатель многочисленных наград и званий, мостовик Валентин Солохин, имя которого известно за пределами Тюменской области, в годы перестройки полностью сохранил технический, производственный потенциал. Инженер-мостостроитель Андрей Урицка рассказывал: «Строительство автодорожного моста через Обь являлось решением главной транспортной проблемы региона, а значение ввода в эксплуатацию автодорожного моста через Обь, не имеющую на протяжении нескольких тысяч километров (от Новосибирска до впадения в Обскую губу), трудно переоценить».

Сургутский мост стоит на пересечении транспортных коридоров: «Томск – Нижневартовск – Сургут – Нефтеюганск – Ханты Мансийск – Ивдель – Серов – Пермь». И «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард».