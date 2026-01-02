ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,1443   EUR  93,4247  

Новости

Больше новостей
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС почти не оказало влияния на рост инфляции - «всего 1 процентный пункт». А вот если бы денежно-кредитная политика была более мягкой, инфляция, мол, была бы ого-го. Ваше мнение:
Комментировать
0
Вас беспокоит ухудшение положения малого бизнеса?
Комментировать
0
На рынок выходит самая крутая Лада Веста. Купите?
Комментировать
0
Минпросвещения подумывает об ограничении пользования мобильными телефонами для детей определенного возраста - мол, дети слишком уходят в виртуальный мир. Ваше мнение?
Комментировать
0
Вы сталкиваетесь с теневой экономикой (чаще всего - когда вас просят расплатиться наличными за оказанные услуги или проданные товары без документов)?
Комментировать
0
Больше опросов

​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса

Самые громкие уголовные дела 2025 года в Сургуте и Югре

​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса
Фото in-news.ru

Самый громкий арест уходящего года в Югре произошел в феврале – силовики пришли в дом бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова. Тучи над ним начали сгущаться еще в конце 2024-го, когда был арестован бывший глава Сургута Андрей Филатов, и Шипилова тогда «пришили» к делу в качестве свидетеля. Теперь же ему самому вменяют получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий, что может привести к 15-летнему тюремному сроку.

Примечательно, что в конце лета Андрей Филатов заключил сделку со следствием и перешел под домашний арест, после чего в короткие сроки дело Алексея Шипилова силовики направили в суд. Уже тогда наблюдатели предположили, что бывший сургутский мэр дал показания на некогда «серого кардинала» Югры. Возможно, так оно и есть – в декабре на заседании в Сургуте сторона обвинения озвучила свою версию: Шипилову взятки давал сначала депутат думы Югры Александр Колодич (в 2023 году его на бытовой почве убил его собственный домработник), а затем – Андрей Филатов. Платили они за покровительство управляющей компании «Диалог» в Нижневартовске. Суммарно с 2017 года, по мнению следователей, Алексей Шипилов получил 7,5 млн рублей. Результаты рассмотрения дела мы узнаем в 2026 году.

К слову, некогда покровитель Шипилова – крупный бизнесмен и депутат думы Югры Алексей Андреев – тоже попал под раздачу, хоть и не так крупно. Некие внимательные люди обнаружили у него незадекларированное итальянское гражданство, на основании чего коллеги по думы Югры лишили его мандата. Будет ли у этой истории продолжение – узнаем позже.

Самая заметная и громкая посадка в Сургуте произошла летом – силовики нагрянули к бывшему замглавы города Виталию Шарову и действующему директору департамента имущества Алексею Дворникову. Им предъявили обвинения по статье о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что два чиновника помогли продать принадлежащее городу «Агентство воздушных сообщений» за заниженную цену в 125 млн рублей. О том, что продажа такого ценного с точки зрения недвижимости актива в центре города – большая ошибка (если не преступление), наблюдатели говорили давно. Главный вопрос – повесят ли это только на двух исполнителей, или к делу присоединят Андрея Филатова, который на тот момент возглавлял администрацию города. Пока чиновники находятся в СИЗО и ждут результатов расследования и суда.

Еще одна заметная посадка была федеральной, но затронула Сургут эмоционально – силовики задержали замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Он, напомним, прошел путь от самого низа бюрократической иерархии до замглавы Сургута, претендовал на пост мэра, но получил категорический отказ от Ханты-Мансийска, после чего отправился делать карьеру замгубернатора в Севастополь. После он работал в Белгородской и Курской областях. В итоге следствие обвинило его в хищении бюджетных денег и получении взяток при строительстве оборонительных сооружений на белгородщине. Базарова этапировали в Москву.

Одна из больших новаций в правосудии 2025 года – изъятие у обвиняемых по коррупционным статьям активов на миллиарды рублей. Этот процесс затронул хорошо известных сургутянам бизнесменов – энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. В сентябре Генпрокуратура потребовала изъять у них «Корпорацию СТС» с «дочками» (что и произошло в считанные недели), а затем Алексей Бобров с соратницей Татьяной Черных отправились в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве. Следом за ними пошел замгубернатора Свердловской области (а некогда – замгубернатора Югры) Олег Чемезов, которого силовики подозревают в том, что он содействовал «перетеканию» государственных коммунальных активов в «Корпорацию СТС». Развитие этого куста уголовных и экспроприационных дел мы увидим в 2026 году.


нравится (10) не нравится (1)
02 января в 10:53, просмотров: 8848, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика