Памяти отличника народного просвещения РСФСР Зои Харитоновны Трофимовой

Закатным летом 1952-го к Черномысовской пристани причалил пароход и с трапа сошла 22-летняя выпускница Тюменского государственного педагогического института. В пути познакомилась с Павлом Андруховым и Валентином Змановским, они-то и помогли ей добраться до незнакомого места. Поселок Сургут предстал взору девушки чистым, нарядным и красивым. Дома с резными наличниками, около них палисадники с черемухой, рябиной, георгинами. Кругом зеленая трава, аккуратные деревянные тротуары. Приветливые и гостеприимные люди – Павел Андрухов пригласил пожить в его семье, затем нашли место проживания у Перфильевых, которые всегда с радостью принимали на постой приезжих учителей.

В поселке у многих жителей были прозвища: Мендель, Сухарь, Иркалка… Вскоре и новая сургутянка получила погоняло: Дикая Бара. Статная, кареглазая, с густыми черными вьющимися волосами, зачёсанными назад в объёмный пучок, она и впрямь была чем-то похожа на цыганку – главный персонаж одноименного фильма. И это прозвание к ней приклеилось на долгие годы. Как-то на мероприятии в «Красной школе» в 2007 году она поинтересовалась, помню ли я ее второе имя. Помню, дорогая Зоя Харитоновна, и ваши добрые дела, и напутственные слова, которые вы мне говорили в день окончания средней школы…

10 класс средней школы № 5 (завуч – З.Х. Трофимова). Фото из архива З. Трофимовой

Родилась наша героиня 11 августа 1930 года в Ялуторовске Тюменской области, затем семья переехала в Упорово. Занимались кирпичным производством.

Еще будучи школьницей, Зоя увлеклась литературой и собрала свою личную библиотеку. Зачитывалась писателями-декабристами, Лермонтовым, Пушкиным, Шолоховым, Фадеевым. В спектаклях играла Ульяну Громову. Примером для нее были Павел Корчагин, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Александр Матросов.

После окончания Упоровской средней школы поступила в Тюменский пединститут на филологический факультет. После его окончания была направлена на работу учителем русского языка и литературы в СОШ № 1, в которой функционировали три школы: средняя, восьмилетняя и начальная. Коллектив молодой и талантливый, были учителя и постарше. Своими наставниками считала Аркадия Степановича Знаменского, Ольгу Николаевну Пачганову, часто бывала на их уроках, оттачивая свое педагогическое мастерство.

«Первый год моей педагогической деятельности совпал с огромной бедой – сгорело здание средней школы № 1, погиб ученик 9-го класса Толя Тверетин. Он выносил из кабинета физики приборы, наглядные пособия и на него упала горящая балка. Этот случай запомнился на всю жизнь – до сих пор жаль бедного мальчика, - вспоминала Зоя Харитоновна. – Занятия начали проводить в приспособленном помещении, которое население называло «гробницей».

Активная, инициативная учительница сразу включилась и в общественную работу: была избрана секретарем комсомольской организации (объединенной – учительской и ученической), руководила хором старшеклассников, занимала первые места на лыжных соревнованиях среди женщин поселка, участвовала в художественной самодеятельности районного клуба, которым руководил Иван Андреевич Кайдалов. В пьесах русских классиков играли медики, учителя, работники милиции. Часто с концертами выезжали в поселки Сургутского района.

Супруги Трофимовы. Полвека душа в душу, рука в руке. Фото из архива З. Трофимовой

Дом культуры стал знаковым местом для Зои Харитоновны, там она встретила любовь всей своей жизни. Новогодний танцевальный вечер 1954 года объединил сердца двух людей:

«Смотрю, в зале сидит высокий, красивый юноша, военный. Никогда его до этого не видела. Танцы закончились, оделась, спускаюсь по лестнице на улицу, чтобы идти домой. Около лестницы стоит незнакомец, подает мне руку и говорит: «Разрешите Вас проводить?». Разрешила. С этого времени мы начали дружить, встречаться, ходить в Дом культуры, кинотеатр, гуляли по красивому зеленому Сургуту, катались на лошадях.

Часто тетя Дуся и дядя Коля Перфильевы, у которых я жила в маленькой комнате, приглашали Толю на посиделки, угощали его пирогами, шанежками, поили молоком. Он был их любимцем и помогал им ремонтировать дом.

15 января 1955 года мы поженились. Вспоминается свадьба, которую организовали Перфильевы и учителя школы № 1. Изобилие вкусной еды на столах, 28 тортов было приготовлено. Один торт принес на свадьбу Аркадий Степанович Знаменский. Очень много гостей. Веселье продолжалось несколько дней».

Памятный снимок. Выпускной вечер в средней школе №5. Июнь 1967 года. За столом − завуч З.Х. Трофимова и директор В.А. Силин. Фото из архива Л. Захаровой

Вскоре Зою Харитоновну Трофимову назначили завучем школы № 1, затем – директором вечерней школы. В восьмом классе вечерней школы, в которой она преподавала, учились Петр Мунарев, Нэля Кушникова, Петр Лежнев, Николай Менщиков и другие известные сургутяне.

В 1965 году, когда Сургут получил статус города, Трофимова получила должность заведующей городским отделом народного образования. В этот период в городе насчитывалось пять средних школ, две восьмилетние, одна вечерняя. Проверяла работу Сытоминской, Ляминской, Угутской и других школ района. В сельские школы ездила на лошадях и оленях.

В 1968 году Анатолия Александровича Трофимова избрали секретарем парткома НГДУ «Сургутнефть» и семья переехала на место жительства в поселок нефтяников: «Здание, в котором располагалось гороно, находилось в другом конце города. Я не могла оставлять без присмотра трех своих маленьких детей на целый день, поэтому попросила работу в поселке НГДУ. Так я стала работать сначала директором средней школы № 5, а затем – завучем и – чуть позже – директором школы № 6, в которой проработала 15 лет, почти половину срока моей педагогической деятельности. Здание школы № 6 было только что построено, поэтому пришлось вложить много труда, чтобы превратить его в учебный центр: оформить и оборудовать кабинеты, пионерскую комнату, физкультурный зал, столовую, коридоры, оснастить кабинеты техническими средствами. За эти годы был создан стабильный, сильный педагогический коллектив, поэтому школа занимала I и III места в соревнованиях среди школ города, а учащиеся – призовые места в городских, окружных, областных олимпиадах по предметам, в смотрах художественной самодеятельности, по техническому творчеству, в спортивных соревнованиях. Школа не имела бы таких успехов, если бы ей не оказывали помощь шефствующие предприятия: УБР-1 (начальник Ю.А. Цареградский), объединение «Сургутнефтегаз» (генеральный директор А.В. Усольцев) и другие.»

З.Х. Трофимова в составе сургутской делегации на приеме у окружного губернатора А.В. Филипенко. Сентябрь 1999 года. Фото из архива Л. Захаровой

В 1985 году Зоя Харитоновна вышла на заслуженный отдых. Правда, начиная с 1992-го по 1996 год ей пришлось поработать в городской социальной службе.

Привычка быть среди людей, помогать им вынудила продолжить общественную работу. Ее избирали членом профсоюза учителей, членом совета микрорайона нефтяников, членом президиума городского совета ветеранов Великой Отечественной войны, председателем городского совета ветеранов педагогического труда, членом ревизионной комиссии окружного совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Замещала председателя городского совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию, возглавляла комиссию по работе с учащейся молодежью. Неоднократно избиралась депутатом городского Совета народных депутатов. Была председателем городского общества «Знание», секретарем партийной организации, народным заседателем горсуда. Заведовала внештатным школьным отделом горкома партии. Принимала участие в деятельности академического хора ДК «Нефтяник», за что помучила медаль лауреата. Несколько раз подряд была членом территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов городской, окружной, Государственной думы, мэра города.

Смотришь ее послужной список и диву даешься: как такое возможно?!

За многолетний труд, большую общественную работу Зоя Харитоновна Трофимова награждена 12 медалями, грамотами Министерства просвещения, народного образования, партийных и советских органов, знаками «Победитель социалистического соревнования», «Отличник народного образования», «За заслуги перед городом Сургутом».