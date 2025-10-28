Югра вошла в топ-10 регионов по интересу к полноразмерным наушникам

Erid: 2SDnjdoRPfu

Рынок аудиогаджетов в России переживает трансформацию — после долгого господства компактных наушников-капель жители страны снова обратили внимание на полноразмерные модели. За три квартала текущего года в объединённой розничной сети МегаФон и Yota югорчане стали приобретать их в 5,2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в топ-10 регионов России по объёму продаж этого вида аксессуаров.

По данным оператора, 60% продаж в сегменте накладных наушников приходится на его собственную марку Stellarway, а второе и третье место среди самых востребованных брендов занимают Marshall и JBL.

Возросшую популярность объёмных аудиогаджетов эксперты связывают с модой на 90-е и лучшей системой шумоподавления. В современном мире люди всё чаще стремятся отгородиться от информационного и внешнего шума, а большие наушники визуально и функционально помогают «отключиться». Также такие гаджеты считаются более комфортными при длительном использовании по сравнению с вкладышами, что удобно при просмотре кино в режиме онлайн, прослушивании подкастов и гейминге.

«Примерно 60% продаж объёмных наушников приходится на молодёжную аудиторию: для них это демонстрация некого стиля, образа жизни. Вторая причина выбора таких гаджетов — большие наушники очень хорошо изолируют от внешних шумов во время авиаперелётов и в бытовых ситуациях. Около 20% владельцев полноразмерных моделей — это путешественники, которые выбирают комфорт. Ещё 20% — все остальные. В целом считается, что лучшее качество звука обеспечивают накладные наушники с проводом. И меломаны, аудиофилы, конечно, делают выбор в пользу таких ретромоделей», — отметил аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Согласно исследованию оператора, помимо Югры, наиболее активные покупатели полноразмерных моделей наушников проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии и Краснодарском крае. Также в первую десятку входят Татарстан, Красноярский край, Якутия и Нижегородская область.

При этом интерес к компактным беспроводным наушникам в ХМАО не угасает — прирост составил 21% за тот же период. В сегменте TWS (True Wireless Stereo или по-настоящему беспроводные стереонаушники) наибольшей популярностью пользуются модели с системой активного шумоподавления и влагозащитой.

«Мы фиксируем стабильный рост спроса на качественные наушники, обеспечивающие хороший звук и высокий уровень комфорта при длительном использовании. Полноразмерные модели отвечают запросам пользователей, которые слушают музыку во время отдыха, занятий спортом или путешествий. В МегаФоне мы уделяем особое внимание этой категории и планомерно расширяем линейку собственной аудиотехники, предлагая современные решения с оптимальным соотношением цены и качества», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Реклама. ИНН 7812014560

ПАО «Мегафон»