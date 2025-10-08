16+
​От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

«Урок цифры» по теме «ИИ-агенты» по традиции стал первым в очередном цикле

Агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже в ближайшие годы могут быть встроены во многие процессы бизнеса и общества. Об этом в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» рассказал вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко.

«Урок цифры» по теме «ИИ-агенты», разработанный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он проходит в школах России с 22 сентября по 12 октября 2025 года, участниками стали уже более 2 миллионов человек.

Обработка документов, синтез новых знаний, консультирование в режиме реального времени, ответы на обращения, программирование — с каждым годом искусственный интеллект осваивает всё новые горизонты и трансформируют целые отрасли. AI-агентами сегодня называют «умные» программы. Они не просто выполняют команды, а могут сами определять, что нужно делать для достижения цели. Сегодня AI-агенты уже научились брать на себя рутинные задачи и начинают осваиваться в физическом мире. Они постоянно наращивают автономность: улучшают собственный код, находят и анализируют нужную информацию, учатся на своём опыте, адаптируются в незнакомой среде и принимают решения.

Урок от фонда «Вклад в будущее» помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов. Материалы останутся доступны на сайте Всероссийской акции и после ее официального окончания 12 октября.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка:

«Технологии генеративного искусственного интеллекта стремительно ведут нас от ассистентов к автономным агентам, способным учиться и принимать решения в незнакомой среде. Эта скорость — вызов и возможность одновременно. Поэтому сегодня важны не только цифровые навыки, но и системное и креативное мышление, технологическая грамотность и, прежде всего, способность к непрерывному обучению. Сбер развивает такие технологии, в частности наши AI-сервисы GigaChat и Kandinsky, и делится ими абсолютно бесплатно для всех пользователей. А также популяризирует и обучает работе с генеративным искусственным интеллектом, например, через “Урок цифры”, который закладывает фундамент будущего».

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


