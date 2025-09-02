Erid: 2SDnjd66DWn

Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 6 месяцев расчетно-кассовое обслуживание становится для них бесплатным, далее – оно составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Тест-драйв».

Erid: 2SDnjd66DWn

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»