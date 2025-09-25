16+
В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара

Комсомольский бульвар в Нижневартовске продлили за улицу Мира

В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара
Фото t.me/stroyka_ugra

В Нижневартовске выходят на финишную прямую работы по благоустройству продолжения Комсомольского бульвара за улицу Мира. Завершить проект планируется до конца сентября. Эта территория стала ключевым объектом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Решение о благоустройстве было принято жителями столицы Самотлора в ходе общегородского голосования в 2024 году.

Продолжение бульвара создаст протяжённую рекреационную зону отдыха, задуманную в Генеральном плане города – от улицы Ленина до Интернациональной с единственным пересечением проезжей части по улице Мира. Подрядчик уже выполнил основную часть работ: обустроил пешеходные и велосипедные дорожки, уложил брусчатку, установил уличные скульптуры, смонтировал и протестировал системы освещения и видеонаблюдения. Завершается озеленение территории: здесь высажены ели, сохранены крупные берёзы и оставлен оазис естественной растительности, окольцованный барьерами, на поверхности которых можно будет сидеть.

Особое внимание уделено гармоничному сочетанию нового и ранее созданного. Часть кустов с парковой зоны, благоустроенной ранее по инициативе местных предпринимателей, пересадили на новые места, дорожки расширили и снабдили удобными скамейками.

В обновлённом пространстве появятся зоны для активного отдыха: уже готова площадка с уличными столами для настольного тенниса, завершается обустройство территории со столиками для шахматистов. В ближайшие дни здесь установят общественную уборную и подключат все коммуникации.


Сегодня в 12:08
