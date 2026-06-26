В Югре открыли набор в отряды противодействия беспилотным системам «БАРС»

В Югре открыли набор граждан в территориальные отряды противодействия беспилотным системам «БАРС». Формирование отрядов ведется для усиления системы территориальной обороны региона, сообщает военный комиссариат Югры.

Участники заключают контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Все задачи будут выполняться только на территории автономного округа. Для участников предусмотрено сохранение рабочего места и средней зарплаты. Работодателям компенсируют соответствующие выплаты. На время несения службы работающим гражданам предусмотрена региональная выплата 75 тысяч рублей в месяц. Неработающие участники смогут получать 100 тысяч рублей в месяц.

Кандидатами могут стать граждане с образованием не ниже 9 классов, категорией годности к военной службе А, Б или В, а также опытом военной службы или обращения с оружием. Возрастные требования зависят от звания: до 52 лет — для солдат, сержантов и прапорщиков, до 57 лет — для младших офицеров, до 62 лет — для старших офицеров. Формат участия включает учебные сборы два раза в год по 15 суток, тренировочные занятия четыре раза в год по 6 дней и специальные сборы сроком до 6 месяцев.

Основная задача отрядов — охрана объектов силами мобильных огневых групп, которые входят в их структуру. По вопросам вступления в резерв можно обращаться по телефонам: 8 (3467) 397-070, 397-050. Подробности размещены на сайте voin86.ru/bars.