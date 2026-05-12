До окончания голосования по благоустройству в Югре остался месяц

Больше 80 тысяч жителей Югры уже проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. До завершения Всероссийского голосования остался ровно месяц, сообщает Стройкомплекс Югры на своей странице в соцсетях.

Всего в опросе участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета региона. В Стройкомплексе отмечают, что югорчане проявляют высокую активность, а конкуренция между проектами растет с каждым днем. В некоторых муниципалитетах разрыв между участниками минимальный.

В Сургуте за голоса жителей борются три территории. Лидирует сквер Энергетиков имени Владимира Губачева в восьмом микрорайоне — его поддержали 5 314 сургутян. Горожане хотят видеть здесь благоустроенное пространство с пешеходными дорожками, озеленением, площадкой с плиточным покрытием и малыми архитектурными формами.

На втором месте — парковая зона в 37 микрорайоне. За нее проголосовали 4 757 человек. Здесь жители предлагают создать комфортную и безопасную рекреационную зону для отдыха и занятий спортом.

Сквер в 32 микрорайоне набрал 3 744 голоса. Сургутяне поддерживают благоустройство территории, где можно будет увековечить память погибших при исполнении служебного долга и проводить тематические мероприятия.

Проекты-победители благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году. Голосование продолжается до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.