В Югре наладят систему оповещения жителей о ракетной и беспилотной опасности

В Югре доработают систему оповещения жителей при сигналах «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность».Такое поручение профильным ведомствам дал губернатор Югры Руслан Кухарук после недавнего объявления тревоги. Об этом сообщает sitv.ru.

Глава региона отметил, что произошедшее показало необходимость усилить информирование людей и наладить стабильные каналы связи. По его словам, жителям нужно четко объяснить, как действовать в таких ситуациях, а сами уведомления должны приходить без сбоев и задержек.

Как доложил директор департамента региональной безопасности Югры Сергей Шпанов, такая работа уже началась. Власти взаимодействуют в том числе с операторами сотовой связи, работающими в округе. Ранее часть абонентов получила СМС от МЧС с опозданием, а некоторые — уже после отмены режима «Ракетная опасность».

В департаменте также сообщили, что информация о способах получения оперативных уведомлений уже размещается в новостных каналах и пабликах. Кроме того, жителям рекомендуют подписаться на группу РСЧС в мессенджере МАКС.

Еще один канал оповещения — мобильное приложение МЧС. Власти советуют установить его на смартфон, так как оно отправляет предупреждения в виде уведомлений в реальном времени.