В Югре растет число укусов клещей, случаи есть и в Сургуте

В Югре за прошлую неделю зарегистрировали 21 случай укусов клещей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в 12 муниципалитетах, в том числе в Сургуте, сообщает Роспотребнадзор Югры.

«По состоянию на 15.04.2026 зарегистрировано 21 обращение за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 12-ти муниципальных образованиях: Ханты-Мансийский, Сургутскмй, Кондинский, Советский районы, городах Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Югорск. За минувшую неделю зарегистрировано 11 присасываний, что выше предыдущей недели на 37,5%, и ниже аналогичной недели 2025 года, когда было зарегистрировано 13 случаев», ‒ говорится в сообщении.

С начала сезона дети составили 14,3% среди пострадавших.

По данным ведомства, лишь 19% обратившихся были привиты против клещевого энцефалита. При этом 81% пострадавших подлежали экстренной профилактике, а 94,1% из них получили противоклещевой иммуноглобулин.

Напомним, первые случаи укусов клещей в Сургуте в этом году оказались завозными. Четыре человека обратились в травмцентр после поездок в Москву, Сочи и Тюменскую область.