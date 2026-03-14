В Ханты-Мансийске открылся международный фестиваль «Дух огня»

В Ханты-Мансийске открылся международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Перед церемонией открытия по красной дорожке прошли известные актеры, режиссеры и гости форума, а сам город на время фестиваля вновь стал площадкой для встреч кинематографистов из разных стран.

«Перед церемонией открытия международного фестиваля «Дух огня» звезды прошли по красной дорожке. В этом году ее сделали особенно эффектной: высокий подиум, вспышки камер и десятки зрителей, встречающих гостей. Среди гостей – президент фестиваля, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, актеры Леонид Ярмольник, Леонид Каневский, актриса Елизавета Боярская, музыкант и телеведущий Евгений Маргулис и многие другие артисты и кинематографисты», – рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что фестиваль продолжает расширять международное участие.

«Фестиваль «Дух огня» остается площадкой, которая объединяет не только представителей киноиндустрии, любителей кино, но и целые страны. С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие. В этом году представлено 39 стран и 630 работ было направлено молодыми кинематографистами. Те, кто сегодня разговаривает на разных языках, понимают друг друга, поскольку всех объединяет язык кино», – сказал он.

Главной темой фестиваля в этом году стало детство. Эта тема проходит через всю программу «Духа огня» и посвящена развитию детского и семейного кино.

«Категория детского фильма – одна из самых значимых для культуры любого народа. Очень важно, что она существует и развивается», – подчеркнул президент фестиваля Эмир Кустурица.

Напоминаем, что в Югре в рамках фестиваля пройдет всероссийская премьера нового фильма «Приключения желтого чемоданчика». Ленту дети региона увидят раньше широкой аудитории, а представит ее член жюри Юлиана Слащева.

Также в программе заявлен специальный показ фильма «Буратино». Представлять картину, как рассказала Мария Зверева, приедет Федор Бондарчук.

Еще одним событием для зрителей станет чтение сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Произведение представит актриса театра и кино Кристина Бабушкина в сопровождении концертно-духового оркестра Югры.

Для взрослой аудитории организаторы подготовили несколько музыкальных вечеров, а также концерт группы «Браво».