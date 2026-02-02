Леса Югры принесли в федеральную казну миллиарды рублей

Российский бюджет получил от использования лесов Югры 6,5 млрд рублей в 2025 году — это на 2,5 млрд больше, чем годом ранее, пишет stribuna.ru.

В ведомстве уточнили, что поступления сформированы за счет продажи заготовленной древесины и аренды земель. В регионе заключено 25 тыс. договоров аренды лесных участков — это 25% от общего числа таких договоров в России.

Также в Югре за год восстановили 26 тыс. гектаров леса при содействии компаний топливно-энергетического комплекса.

Заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев отметил, что в 2025 году удалось снизить ущерб лесам благодаря борьбе с пожарами. По его словам, количество возгораний сократилось в 1,5 раза, а площадь территорий, поврежденных огнем, уменьшилась почти вдвое.