Трое югорчан накануне Нового года стали миллионерами, но пока об этом не знают

Три жителя Югры выиграли по миллиону рублей в лотерею, теперь их ищут

Трое югорчан накануне Нового года стали миллионерами, но пока об этом не знают
Фото pixabay.com

Организаторы федеральной лотереи разыскивают трех новых миллионеров из Югры. Поводом стала акция «Второй шанс круглый год», которую проводит оператор всероссийских государственных лотерей, пишет РИЦ «Югра».

В финале акции 28 декабря 2025 года разыграли 100 млн рублей — по 1 млн рублей на каждого победителя. Участвовали все зарегистрированные билеты, купленные в течение года, включая те, которые не выигрывали в основных тиражах.

По итогам розыгрыша сразу три выигрышных билета оказались у жителей Югры. Имена победителей пока не известны — организаторы уточняют, что миллионы рублей ждут, когда владельцы билетов обратятся за выигрышем.


08 января в 09:08
