​В Югре подвели итоги дорожной кампании: работы завершены на 214 объектах

Завершившийся сезон дорожных работ стал одним из самых успешных для Югры. Как сообщил губернатор региона Руслан Кухарук, по итогам 2025 года в Югре завершены работы на 214 объектах общей протяжённостью 317,8 километра — это на 34% больше, чем в прошлом году.

Подведение итогов прошло на выездном заседании правительства округа, в ходе которого в режиме видеоконференцсвязи был дан старт движению на четырёх участках дорог после капитального ремонта и реконструкции:

Югорск – Таёжный (18,9 км)

Нягань – Приобье (21 км)

Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым (18 км)

улица Усольцева в Сургуте (0,37 км)

По словам главы региона, достижение таких результатов стало возможным благодаря ответственному подходу работников дорожного хозяйства и эффективной организации всех этапов кампании. Югра продолжает удерживать лидирующие позиции среди субъектов России по качеству дорог.

В ходе заседания также подвели итоги ежегодного окружного конкурса «Дороги Югры», приуроченного к профессиональному празднику работников дорожного хозяйства. Руслан Кухарук вручил награды лучшим муниципалитетам, заказчикам и предприятиям отрасли.

Победителями стали:

Сургутский район — за высокий уровень безопасности дорожного движения;

Урай — лучший муниципальный дорожный заказчик;

Кондинский район — за наилучшие показатели среди муниципалитетов;

Сургут — за прорыв в дорожно-строительной кампании;

Ханты-Мансийск — за прорыв по приведению дорог в нормативное состояние;

АО «Мостострой-11» — за наилучшие показатели среди предприятий отрасли;

АО «Автодорстрой» — за опережающие темпы работ;

АО «Северавтодор» — за новаторский подход в дорожном строительстве;

КУ «Управление автомобильных дорог» — за эффективное информационное сопровождение.

«Строительство и ремонт дорог — один из главных запросов югорчан, который регулярно входит в повестку заседаний правительства. Благодарю работников дорожного хозяйства Югры за профессионализм, ответственность и преданность делу. Ваша работа напрямую влияет на качество жизни в регионе и обеспечивает уверенное развитие автономного округа», — отметил Руслан Кухарук.