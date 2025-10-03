В суд Югры передано дело бывших чиновников о краже 560 млн рублей на автобусах

В Югре два бывших чиновника окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта предстанут перед судом по делу о хищении 560 миллионов рублей при закупке автобусов для Нижневартовска. Об этом сообщают прокуратура и следственный комитет округа, передаёт «Сургутская трибуна».

Как установили следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел, в 2023 году чиновники организовали закупку 165 пассажирских автобусов большого класса у компании ООО «АвтоМАЗ», с руководителем которой находились в сговоре.

По версии следствия, техника не соответствовала параметрам закупки: в автобусах отсутствовали кондиционеры, валидаторы, счётчики пассажиропотока и тонированные стёкла. При этом каждый автобус был приобретён примерно на 2 миллиона рублей дороже реальной стоимости.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Санкции этих статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее чиновники покинули свои должности по собственному желанию, однако после проверки прокуратуры были уволены уже по дискредитирующим основаниям — в связи с утратой доверия.

«По уголовному делу следствием собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в надзорном ведомстве.