В Югре двух чиновников будут судить по подозрению в краже более полумиллиарда на автобусах

В суд Югры передано дело бывших чиновников о краже 560 млн рублей на автобусах

В Югре двух чиновников будут судить по подозрению в краже более полумиллиарда на автобусах
Фото авто-маз.рф

В Югре два бывших чиновника окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта предстанут перед судом по делу о хищении 560 миллионов рублей при закупке автобусов для Нижневартовска. Об этом сообщают прокуратура и следственный комитет округа, передаёт «Сургутская трибуна».

Как установили следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел, в 2023 году чиновники организовали закупку 165 пассажирских автобусов большого класса у компании ООО «АвтоМАЗ», с руководителем которой находились в сговоре.

По версии следствия, техника не соответствовала параметрам закупки: в автобусах отсутствовали кондиционеры, валидаторы, счётчики пассажиропотока и тонированные стёкла. При этом каждый автобус был приобретён примерно на 2 миллиона рублей дороже реальной стоимости.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Санкции этих статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее чиновники покинули свои должности по собственному желанию, однако после проверки прокуратуры были уволены уже по дискредитирующим основаниям — в связи с утратой доверия.

«По уголовному делу следствием собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в надзорном ведомстве.


Сегодня в 12:30
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:36
Если прокрутить всю историю назад с нижневартоскими автобусами, то сегодня город на Самотлоре имел бы родное ПАТП-1 с 11 новыми приобретёнными автобусами и старыми изношенными 11 автобусами, которые ныне служат в СПОПАТ, чиновники сидели бы в своих уютных кабинетах, а жители Нижневартовска писали бы жалобы на плохую работу городского автобусного транспорта. Известно, что экс-мэр Сургута Андрей Филатов оказался самым мудрым, отказавшись от «нижневартоского варианта» обновления автобусного парка СПОПАТ. Словом никто в Сургуте не был заинтересован для общего блага пойти на определенные риски. Как всегда в таких случаях нужен бенефициар и выгодоприобретатель, в том числе и для личного кармана. Такими выгодоприобретателями стали: директор ООО «АвтоМАЗ» и два окружных чиновника. А Нижневартовск получил 165 новых автобуса. А то что переплатила за каждый автобус по 2 млн рублей, что автобусы не были полностью укомплектованы - это история для следствия и суда. Тем более, что городская Администрации Нижневартовска подала иск на возврат излишне выплаченных бюджетных средств за 165 автобусов ООО «АвтоМАЗ» в размере 1,22 миллиарда рублей. Однако замечу, что издержки, как и плата за скорость стоит всегда недёшево. Город уже год пользуется новыми автобусами, на автобусы пришли работать даже женщины, жители в целом довольны. Как перевести эти нематериальные активы в защиту подсудимых чиновников? Никак. Лучше нечего не делать или делать по инструкции, чем рисковать, зато рабочий день с 9-18 и обеденный перерыв по расписанию. Я не называю чиновников пострадавшими, ибо на суд они пойдут в качестве обвиняемых по статье УК. Но есть некоторый осадок, что у чиновников нет возможности решать такие амбициозные проекты для города и Общества в комфортных условиях. Всегда надо «идти по лезвию бритвы».
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:57
Между тем заместитель Губернатора Югры Владимир Кильтау задумал реформу централизации ЖКХ Югры, приняв за «якорные» сургутские МУПы ЖКХ. Похоже в голове чиновника появилась идея создания Югорского «Облкоммунэнерго», в составе которого будет «Объединённая теплоснабжающая компания» (ОТСК). Нет Владимир Кильтау это хорошо придумал, а главное вовремя. В то время, как Ленинский районный суд города Екатеринбурга поместил в СИЗО экс- вице-Губернатора Свердловской области Сергея Чемезова и экс- гендиректора ОТСК Антона Беликова в СИЗО до 15 ноября за мошенничество с государственными субсидиями, а топ-менеджеры и собственник Корпорации СТС Алексей Бобров и Татьяна Чёрных являются соучастниками в этом уголовном деле. А Максим Афанасьев - мэр Тюмени, тем временем увязает в коммунальных проблемах с теплоснабжением и газификацией. «От добра добро не ищут», «не будите спящую собаку», уважаемый Владимир Кильтау. Не нужно нам централизации ЖКХ в сфере теплоснабжения. Это слишком опасно рисковать самой жизненной сферой в Югре.
