Синоптики рассказали, какой будет погода в Югре 25 и 26 августа

В Югре в ближайшие дни сохранится теплая, но переменчивая погода. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В понедельник, 25 августа, в регионе будет переменная облачность. Ночью температура опустится до +8…+13 градусов, местами до +2. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, в отдельных районах – не выше +15…+20. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Во вторник, 26 августа, сохранится переменная облачность. Местами вновь пройдут кратковременные дожди. Температура ночью – от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28, в некоторых районах – от +17 до +22. Ветер юго-восточный: ночью 3-8 м/с, днем усилится до 8-13 м/с.