16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Погода в Югре на 25-26 августа: тепло, ветер и кратковременные дожди

Синоптики рассказали, какой будет погода в Югре 25 и 26 августа

Погода в Югре на 25-26 августа: тепло, ветер и кратковременные дожди
Фото: siapress.ru

В Югре в ближайшие дни сохранится теплая, но переменчивая погода. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В понедельник, 25 августа, в регионе будет переменная облачность. Ночью температура опустится до +8…+13 градусов, местами до +2. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, в отдельных районах – не выше +15…+20. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Во вторник, 26 августа, сохранится переменная облачность. Местами вновь пройдут кратковременные дожди. Температура ночью – от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28, в некоторых районах – от +17 до +22. Ветер юго-восточный: ночью 3-8 м/с, днем усилится до 8-13 м/с.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:17, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка вкуса и цвета: в «Старом Сургуте» прошел праздник «Урожай года – 2025» // ФОТОРЕПОРТАЖ 746
  2. Яйца – минус 17%: что подешевело в Югре в июле 568
  3. ​Плакать нельзя учиться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 543
  4. ​Александр Моор: предпринимательское мышление важно не только для бизнеса, но и для власти 250
  5. ​Александр Моор: главный ресурс развития региона – предпринимательская инициатива 185
  6. Погода в Югре на 25-26 августа: тепло, ветер и кратковременные дожди 170
  7. ​В Тюменской области проверили энергосистему перед стартом отопительного сезона 161
  8. Работа в торговом зале стала самой востребованной у подростков в ХМАО 151
  9. Nordwind Airlines запустит прямые рейсы между Казанью и Сургутом 122
  10. В Мегионе очевидцы спасли тонущего в реке мужчину 81
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 2824
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 1777
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 1739
  4. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1615
  5. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1614
  6. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 1587
  7. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 1462
  8. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 1446
  9. Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы 1409
  10. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 1395
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29352
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6800
  3. ​А Сайма ждет… 5388
  4. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4957
  5. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4647
  6. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4474
  7. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4358
  8. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 4213
  9. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3967
  10. ​Единственный в истории Сургута 3883

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика