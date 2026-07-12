В Сургуте из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 76 человек

Вчера вечером, 11 июля, в Сургуте загорелась квартира в 16-этажном жилом доме на улице Ивана Захарова. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, задымление наблюдалось на пятом этаже, сообщили в МЧС России по ХМАО.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 18:14. Пожарные оперативно приступили к тушению: возгорание локализовали в 18:26, открытое горение ликвидировали в 18:31.

Из дома эвакуировали 76 человек, в том числе 24 ребенка. Пострадавших нет.

По данным ведомства, пожар произошел на кухне одной из квартир. Огонь уничтожил мебель и бытовую технику на площади десять квадратных метров. Из-за высокой температуры было повреждено остекление, квартира закопчена. В подъезде также закопчены стены и потолок на площади 20 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.