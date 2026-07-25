В День города тюменцы увидят аутентичные ковры и мастер-шоу

Мастерская «Тюменский махровый ковер» вошла в шорт-лист первой национальной премии в области народных художественных промыслов. Учреждение представлено в номинации «Лучшая организация НХП». Об этом сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

«Федеральное экспертное сообщество признало уникальность технологии тюменского махрового ковра. Народные промыслы – это живая история, и их сохранение имеет общенациональное значение», – отметила основательница мастерской Наталья Денисова.

В мастерской бережно хранят технологию, известную с XVII века, и при этом создают современные интерьерные вещи, одежду и аксессуары. Предприятие уникально еще и тем, что в нем сложилась династия: уже пять поколений женщин занимаются ковроткачеством из сибирской овечьей шерсти. Изделия мастерской зарегистрированы в Минпромторге как образцы народных промыслов признанного художественного достоинства.

В департаменте культуры региона отметили, что работа мастерской – это вклад в сохранение культурной идентичности Тюменской области.

В День города, 25 июля, тюменцы и гости смогут увидеть продукцию мастерской на двух площадках: на площади 400-летия Тюмени с 12:00 до 18:00 развернется выставка аутентичных махровых ковров и современных аксессуаров, а также пройдет мастер-шоу по ковроткачеству. В Гилевской роще в рамках праздника колокольного звона с 12:00 до 17:00 состоятся мастер-классы.

Напомним, что в Тюменской области активно развиваются креативные индустрии и сохраняются народные промыслы.