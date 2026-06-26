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В Сургуте на выборах будут работать 130 участков и почти 2 тысячи членов избиркомов

В Сургуте готовятся к самым масштабным выборам за последние годы

В Сургуте на выборах будут работать 130 участков и почти 2 тысячи членов избиркомов
Фото Избиркома Югры

В Сургуте началась активная подготовка к единому дню голосования, и предстоящая кампания обещает стать одной из самых масштабных за последние годы. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Светлана Гаранина. По ее словам, для системы выборов такой формат не новый: многоуровневые кампании Сургут уже проходил в 2016 и 2021 годах. Но нынешняя снова требует большой организационной работы — и от комиссий, и от правоохранительных органов, и от самих избирателей.

Главная особенность кампании — сразу несколько уровней выборов. Жителям Сургута предстоит голосовать за депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной Думы и Думы города Сургута. Это означает, что, придя на участок, избиратель получит сразу семь бюллетеней. Как пояснила Светлана Гаранина, сургутяне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатному округу и по партийным спискам, затем голосовать за кандидатов и партии на выборах в окружную и областную думы, а также за депутата в городскую думу по одномандатному округу.

На территории города будут работать 130 избирательных участков со своими избирательными комиссиями. В их составе — 1921 человек с правом решающего голоса. По данным ТИК, на 1 января 2026 года в Сургуте насчитывалось 310 506 избирателей. Это очень большая цифра, и именно рост числа избирателей привел, в частности, к изменениям в нарезке округов. Если раньше на выборах в Думу Югры в Сургуте было четыре одномандатных округа, то теперь их пять. Горожанам, как отметила Светлана Гаранина, стоит заранее проверить, где именно находится их участок, поскольку по сравнению с предыдущими крупными выборами — президентской кампанией 2024 года — есть изменения и по помещениям для голосования. Сделать это можно через сайты ЦИК, Избирательной комиссии Югры и самой территориальной комиссии.

Голосование, как и в прошлые годы, будет трехдневным. Участки откроются 18, 19 и 20 сентября 2026 года и будут работать с 8 утра до 20 часов. После закрытия участков в последний день начнется подсчет голосов. Светлана Гаранина подчеркнула, что такой формат уже стал привычным и позволяет сделать участие в выборах удобнее для жителей.

Сейчас набирает обороты заявочная кампания. Уже начался прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Тюменскую областную думу. В июле стартует прием документов и на другие уровни: с 6 июля — в Думу Югры, с 16 июля — в Думу города Сургута. Завершится прием документов на выдвижение и регистрацию 5 августа в 18:00.

При этом в кампании активно задействуют цифровые сервисы. Для кандидатов предусмотрено специальное программное обеспечение, которое помогает без ошибок оформлять документы для сдачи в комиссию. Для избирателей вновь заработает механизм «Мобильный избиратель», но только на трех кампаниях — в Госдуму, Думу Югры и Тюменскую областную думу. На выборах в городскую думу он не применяется.

Есть удобство и для избирателей – в случае отъезда или нахождения вне места регистрации сургутянин сможет выбрать удобный участок и проголосовать по федеральным и региональным выборам там, где ему удобно. Кроме того, через портал Госуслуг можно будет подать заявление на голосование вне помещения, если человек по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет прийти на участок.

Отдельное внимание уделяется прозрачности и безопасности. На всех 130 участках будет организовано видеонаблюдение, а физическую охрану обеспечат сотрудники полиции. Как только на участки поступят бюллетени, полиция возьмет их под круглосуточную охрану. Сохраняется и практика общественного наблюдения, которую в ТИК считают крайне важной. Светлана Гаранина напомнила, что именно общественные наблюдатели во многом усиливают доверие к избирательному процессу и помогают в спорных ситуациях объективно подтверждать, было ли нарушение или нет.

Большой объем работы связан и с информированием избирателей. С середины августа по 8 сентября в городе будет работать система «ИнформУИК»: члены участковых комиссий начнут поквартирный обход, чтобы рассказать сургутянам, где находится их участок, в какие дни пройдет голосование и как можно воспользоваться доступными сервисами. Таких обходчиков будет 713 человек. Их снабдят брендированной экипировкой, чтобы жители могли безошибочно отличить членов комиссий от посторонних. Кроме того, для информирования планируют использовать и другие каналы, в том числе домовые чаты и СМИ.

Справка «НГ»: На предстоящих выборах в Сургуте ожидается большое количество молодых людей, которые впервые смогут принять участие в выборах, так как им в этом году исполнилось 18 лет — из будет более 6 тысяч.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:46, просмотров: 257, комментариев: 0
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