Суд Сургута вынес приговор по делу об угоне и смертельном ДТП

Сургутский городской суд приговорил 33-летнего местного жителя к 8 годам лишения свободы по делу об угоне автомобиля и смертельном ДТП. Мужчину признали виновным в неправомерном завладении машиной без цели хищения и нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.

По данным суда, 7 июня 2025 года мужчина, будучи нетрезвым, угнал Mitsubishi Galant, принадлежавший его родственнику. Во время движения по улице Крылова в Сургуте он столкнулся с автобусом МАЗ. В результате аварии пассажир, находившийся в автомобиле подсудимого, погиб на месте.

Суд назначил виновному наказание с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину на 2 года 8 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В пользу стороны погибшего с осужденного взыскали более 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.