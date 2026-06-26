Власти Сургута объяснили, почему не обрабатывают город от мошки

Жители Сургута жалуются на большое количество мошки в городе. По словам горожан, насекомые мешают отдыхать в парках и на детских площадках.

«Сегодня были в парке каруселей, там невозможно находиться, мошка съедает всех. Домой пришли все покусали, особенно ребенок. Неужели для детей нет возможности организации обработке детских площадок от комаров, мошек?» – написала сургутянка Анастасия Р. в комментариях под постом администрации города.

Власти пояснили, что в городе проводят только акарицидную обработку против клещей и противокомариную обработку. Последняя выполняется в два этапа на прибрежных территориях, где скапливаются личинки комаров.

При этом бороться с мошкой таким способом невозможно.

«В отличие от комаров, мошки не садятся на растения, а «висят» в воздухе. Это делает обработку с помощью распыления химикатов практически невозможной, в связи с чем противомошковая обработка в городе не проводится», – ответили в администрации.

С подобной проблемой сургутяне сталкивались и прошлым летом. Ранее старший научный сотрудник СурГУ Николай Наконечный рассказывал СИА-ПРЕСС, что массовое появление мошки связано с теплой погодой и паводком. Именно такие условия способствуют активному развитию насекомых.